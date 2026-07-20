Kartička pojištěnce v zahraničí: Co kryje, kde vám platí a kde budete mít smůlu

Modrá kartička zdravotní pojišťovny, jinak řečeno evropský průkaz pojištěnce (EHIC) slouží hlavně k prokázání příslušnosti ke konkrétní zdravotní pojišťovně v ČR, můžete ji ale v krajním případě nouze využít i v zahraničí. Vycestovat na dovolenou a spoléhat se jen na ni, bychom ale nedoporučovali.
V případě zdravotních obtíží, kdy musíte vyhledat lékaře (např. podezření na zlomeninu, vysoká horečka, prudké bolesti břicha, neplánovaný porod, dýchací potíže atp.) můžete k ošetření tento průkaz využít, ale s tím, že kryje jen nezbytnou péči v zemích EU a v některých dalších státech, s nimiž má Česká republika uzavřené tzv. mezistátní smlouvy. V ostatních zemích mimo Evropskou unii, evropský průkaz pojištěnce využít nelze. A v některých zemích, kde ho uplatnit smíte, je i tak možné, že si budete část nákladů platit sami, např. formou spoluúčasti. Protože zdravotní výkony jsou poměrně drahé, vyplatí se spíš sjednat za pár stovek cestovní pojištění.
Co je nezbytná zdravotní péče?
V jakém rozsahu vám tedy modrá kartička zajistí lékařkou péči?
Nezbytnou péčí se rozumí péče poskytovaná v zemi pobytu (tj. v členských státech EU), kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby s přihlédnutím k předpokládané délce pobytu na území druhého státu. V rámci krátkodobého pobytu u moře zahrnuje tato péče zejména ošetření akutních onemocnění a úrazů. Nicméně rozsah poskytované péče se vždy posuzuje s ohledem na zdravotní stav pacienta a předpokládanou délku pobytu tak, aby nebylo nutné předčasně cestovat zpět do domovské země, vysvětlila Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, podle které o konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí nezbytné péče rozhoduje místní ošetřující lékař.
Za jakých podmínek uplatníte v zahraničí evropský průkaz pojištěnce
Ve státech EU získáte s průkazem EHIC (nebo náhradním dokladem) nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na účet své zdravotní pojišťovny. A to a za podmínek, jaké mají místní pacienti. Jak ale zdůraznila Plívová, je nutné vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný zdravotní systém:
Náklady na poskytnutou nezbytnou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna, která je následně přeúčtuje vaší české zdravotní pojišťovně. Vy za ošetření zaplatíte pouze to, co běžně hradí místní pojištěnci (regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci atp.) Případné poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Pokud si ale sjednáte komerční připojištění pro cesty do zahraničí, je možné tyto výdaje následně uplatnit u komerční pojišťovny, kde budete mít pojištění sjednáno. Záleží však na pojistných podmínkách konkrétního produktu a posouzení dané pojišťovny.
Čerpání zdravotní péče mimo EU
V případě území mimo EU, kde má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu, máte v případě prokázání se speciálním formulářem (v Severní Makedonii, Srbsku a Černé Hoře lze předložit EHIC) podle mluvčí VZP nárok na poskytnutí nutné a neodkladné péče na účet své zdravotní pojišťovny, za podmínek, jaké mají místní pojištěnci. Opět však platí, že se musí jednat o zařízení napojené na veřejný zdravotní systém a poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti hradíte vy).
Na základě předložení běžného evropského průkazu pojištěnce můžete čerpat nezbytnou zdravotní péči v zemích EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko), dále v rámci Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko). Potom také ve Švýcarsku na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem a ve Spojeném království na základě dohody o obchodu a spolupráci.
V případě států mimo EU má Česká republika nyní pro oblast zdravotního pojištění, resp. zdravotní péče uzavřeny smlouvy se státy Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko a Bosna a Hercegovina.
V Severní Makedonii, v Srbsku a Černé Hoře se u lékařů můžete rovněž prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění, do ostatních smluvních států (Turecko, Albánie, Tunisko, Bosna a Hercegovina) musíte cestovat se speciálními formuláři od zdravotní pojišťovny. Tyto formuláře jsou k vyžádání na pobočkách VZP, dodala Plívová.