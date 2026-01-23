Měšec.cz  »  Kalkulátor.cz spustil digitalizaci faktur za energie. Hledání nového dodavatele bude snazší

Kalkulátor.cz spustil digitalizaci faktur za energie. Hledání nového dodavatele bude snazší

Monika Veselíková
Dnes
Digitalizace dokumentů Autor: PCWorld s využitím DALL-E

Srovnávač Kalkulátor.cz spustil novou technologii ELDO, díky které zájemcům o jeho služby odpadne nutnost přepisovat údaje z vyúčtování energií. 

Zákazník jednoduše nahraje fakturu v PDF a během okamžiku získá srovnání cen, tarifů i nabídky alternativních dodavatelů. ELDO navíc omezí prostor pro chyby, vysvětluje Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz.

ELDO pro Kalkulátor.cz vyvinula a implementovala Společnost pro informační databáze (SID). SID například už 25 let zajišťuje chod úvěrových registrů SOLUS. Zároveň pro banky a finanční instituce vyvinula robustní nástroj ESV – Electronic Statement Validator, který automaticky zpracovává PDF bankovní výpisy vytěžuje z nich informace klíčové pro posouzení platební morálky klientů.  

Naše technologie zpracovává každoročně stovky tisíc dokumentů pro finanční sektor, kde jsou na přesnost a bezpečnost kladeny extrémní nároky. Považujeme za logické přenést tuto expertizu také do oblasti energetiky, vysvětluje Ján Hurný, výkonný ředitel SID.

