Kalkulátor.cz spustil digitalizaci faktur za energie. Hledání nového dodavatele bude snazší

Srovnávač Kalkulátor.cz spustil novou technologii ELDO, díky které zájemcům o jeho služby odpadne nutnost přepisovat údaje z vyúčtování energií.
Zákazník jednoduše nahraje fakturu v PDF a během okamžiku získá srovnání cen, tarifů i nabídky alternativních dodavatelů. ELDO navíc omezí prostor pro chyby, vysvětluje Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz.
ELDO pro Kalkulátor.cz vyvinula a implementovala Společnost pro informační databáze (SID). SID například už 25 let zajišťuje chod úvěrových registrů SOLUS. Zároveň pro banky a finanční instituce vyvinula robustní nástroj ESV – Electronic Statement Validator, který automaticky zpracovává PDF bankovní výpisy vytěžuje z nich informace klíčové pro posouzení platební morálky klientů.
Naše technologie zpracovává každoročně stovky tisíc dokumentů pro finanční sektor, kde jsou na přesnost a bezpečnost kladeny extrémní nároky. Považujeme za logické přenést tuto expertizu také do oblasti energetiky, vysvětluje Ján Hurný, výkonný ředitel SID.