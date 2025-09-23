Měšec.cz  »  Kalkulačka k superdávce bude v druhé polovině října, slibuje Jurečka

Kalkulačka k superdávce bude v druhé polovině října, slibuje Jurečka

Nová dávka státní sociální pomoci, která je výsledkem reformy současného systému sociálních dávek, startuje už 1. října. Kalkulačku, pomocí které by si mohli současní i budou příjemci propočíst, jak novinka dopadne na jejich peněženky, ale MPSV dosud nepředstavilo.

Absenci kalkulačky k superdávce ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi dlouhodobě vytýká opozice i zástupci neziskových organizací. MPSV přitom v minulosti argumentovalo tím, že mechanismus výpočtu je složitý a odvislý od konkrétní situace žadatele. Jakýkoli výpočet by byl proto hrubě orientační a od reality odlišný klidně i o pár tisícovek. Neziskové organizace proto před časem spustili vlastní kalkulátor: Výpočet superdávky. Komu pomůže a kdo si nejspíš pohorší

Nyní, respektive během druhé půlky října, bychom se ale mohli dočkat i kalkulačky oficiální. Dávku spustíme od prvního října, ve druhé polovině října bude kalkulačka, řekl Marian Jurečka v nedělních Otázkách Václava Moravce. Jeho resort se podle něj dosud soustředil především na implementaci novinky do systému státní správy a proškolení zaměstnanců.

Současně připomněl, že po zavedení superdávky poběží půlroční přechodné období, během kterého budou na novou dávku přecházet současní příjemci dávek. Současně budou úřady práce schvalovat nové žádosti. Nestane se, že jakýkoli člověk, který má dneska jednu ze 4 dávek, by byl bez prostředků, ubezpečil Jurečka v debatě na ČT24.

Návod, jak na novou dávku přejít, najdou současní příjemci přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení či příspěvku na živobytí v následujícím článku: Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít a co ohlídat, abyste nepřišli o dávky?

