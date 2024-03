Jste invalidní? Musíte pojišťovně nahlásit snížený limit na doplatcích za léky

Autor: Depositphotos

Invalidé mají ze zákona nárok na snížený limit na doplatku za léky. Abyste však mohli toto snížení využít, je nutné, abyste to své zdravotní pojišťovně oznámili.





Nárok na snížený ochranný limit ve výši 500 Kč mají tyto skupiny pojištěnců:





Pojištěnci, kteří jsou zařazeni ve III. stupni invalidity a pobírají důchod pro tuto invaliditu,

pojištěnci, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, ale není jim vyplácen invalidní důchod.

Lidé v I. stupni invalidity a také ti ve II. stupni, pobírající důchod, nárok na snížený limit nemají.

Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny můžete pro nahlášení provést pomocí formuláře „Oznámení o přiznaném stupni invalidity“. Dále musíte doložit:

Kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně

a kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve II. nebo III. stupni.

Kopie dokumentů nemusí být úředně ověřená.

Při této příležitosti doporučujeme pojištěncům také oznámit zdravotní pojišťovně číslo bankovního účtu pro výplatu přeplatků. Pojištěnec o vrácení přeplatku žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje a přeplatky posílá automaticky. Roční limit na započitatelné doplatky u invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně, je stanoven na 500 Kč, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pojišťovna sníží ochranný limit od toho dne, ve kterém svůj nárok oznámíte a dodáte příslušné dokumenty. Rozhodné je datum převzetí na pobočce VZP, datum poštovního razítka či odeslání e-mailu atd.

Pokud svůj nárok nenahlásíte, zdravotní pojišťovna vám limit snížit nemůže a tak se na vás bude vztahovat pouze ochranný limit dle věkové kategorie.

V případě, že jste v minulosti svůj nárok nahlásili, ale nyní už ho nesplňujete, protože došlo například ke změněn invalidity, pak tuto změnu musíte pojišťovně oznámit, a to do 8 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Za invalidní osoby s omezenou svéprávností a děti do 18 let záležitost vyřizuje zastupující osoba, nebo instituce, které byl invalidní pojištěnec svěřen do péče (dětský domov, sociální ústav apod.).

Zastupující osoba musí doložit dokument dokládající vazbu k zastupované osobě:

Zákonný zástupce (rodič) – rodný list dítěte,

opatrovník – listinu o jmenování opatrovníka nebo rozsudek soudu při zastupování opatrovníkem,

poručník – rozsudek soudu o výkonu poručnictví,

osvojitel – rozhodnutí soudu o osvojen.

O snížený ochranného limitu stačí požádat jen jednou, tedy nikoli každý rok. Jiná situace je však v případě změny zdravotní pojišťovny – pojištěnec musí při každé změně zdravotní pojišťovny hlásit invaliditu nové zdravotní pojišťovně.