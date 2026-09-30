Jsou levné, ale mohou být smrtelně nebezpečné. Pozor na tyto nabíječky

Levná nabíječka k mobilu vám může ušetřit pár stokorun, v krajním případě ale představovat vážné riziko úrazu elektrickým proudem. V nejnovějším přehledu nebezpečných výrobků se objevilo 22 nabíjecích zdrojů a adaptérů. U 21 z nich vám hrozí zásah elektrickým proudem, u jednoho navíc také požár.
Spotřebitelská organizace dTest ve svém aktuálním týdenním přehledu nebezpečných výrobků upozornila na mimořádně početnou skupinu USB nabíječek a síťových adaptérů. Jen mezi nabíjecími zdroji jsme napočítali 22 různých výrobků a prakticky u všech je jako riziko uveden úraz elektrickým proudem.
Nejde jen o teoretické nebezpečí způsobené typickým přehříváním. U řady výrobků, které se objevily v evropském systému Safety Gate, kontroly zjistily nedostatečnou izolaci mezi částí připojenou k elektrické síti a nízkonapěťovou USB částí. Důsledkem může být, že se síťové napětí dostane až na USB konektor nebo připojený kabel.
Kokrétní příklad: U nabíječky TREQA/WONDER QUICK CHARGING Power Adapter kvůli nedostatečné izolaci se USB port a připojený kabel mohou dostat pod síťové napětí. Výrobek byl zařazen mezi případy se závažným rizikem a jeho prodej byl zakázán a výrobek stažen z trhu. Stejný typ závady byl zjištěn například u nabíječek Feitun nebo JOKADE.
Ještě jiný problém má adaptér Earldom 4 in 1 SWITCH POWER SOCKET. Podle hlášení mu chybí odpovídající uzemnění a při částečném zasunutí do zásuvky může zůstat přístupný kolík pod napětím. Vy se tak můžete živé části přímo dotknout. recalleurope.com
U sady nabíječek JupptElectronics Travel Adapter, Mobile Phone Charger úřady kromě zásahu elektrickým proudem upozorňují také na riziko požáru: jejich izolace není dostatečná a pouzdro se může snadno přehřát.
Evropská komise v červnu 2026 zveřejnila mj. výsledky širší kontroly levnější elektroniky. Z celkem 173 kontrolovaných výrobků nevyhovělo laboratorním požadavkům nebo požadavkům na značení a dokumentaci 91 výrobků, tedy 53 %. Je potřeba dodatm že tato kontrolní akce se zaměřovala hlavně na obsah zakázaných nebo omezených chemických látek a nesledovala elektrickou bezpečnost nabíječek.