JPMorgan, největší banka na Wall Street, umožní používat bitcoin jako zajištění úvěrů

Tomáš Krause
Včera
Stříbro vs Bitcoin Autor: Měšec s využitím DALL-E

JPMorgan, největší banka na Wall Street, oficiálně oznámila, že od konce roku 2025 umožní institucionálním klientům používat bitcoin a ethereum jako zajištění (collateral) pro bankovní úvěry. To je zásadní změna v přístupu tradičních finančních domů k digitálním aktivům: kryptoměny jako bitcoin se tak řadí po bok klasických kolaterálů, jako jsou akcie, dluhopisy, zlato nebo státní cenné papíry.

Z pohledu klientů bude proces obdobný jako při zajištění úvěru akciemi nebo jinými aktivy. Majitel BTC nebo ETH je svěří nezávislému správci, banka jejich hodnotu uzná jako zástavu a podle nastavených podmínek poskytne požadovaný úvěr. 

Zajímavostí je, že šéf banky Jamie Dimon byl dlouhé roky vůči kryptoměnám velmi kritický – označoval bitcoin za módní výstřelek a veřejně vystupoval proti jeho masovému využití. V poslední době však svou rétoriku zmírnil, pod tlakem rostoucího zájmu institucionálních klientů, cenového růstu bitcoinu na historická maxima a především rychlým rozvolňováním regulací pod taktovkou administrativy prezidenta Trumpa. Právě díky tomu velké americké banky – například Morgan Stanley nebo State Street – začínají rozšiřovat vlastní nabídky správy a úschovy kryptoměn i pro retailové zákazníky.

