Jízdu v Uberu nově zaplatíte přímo z Revolutu. Jízdné si zlevníte i nasbíranými body

Banka Revolut v Evropě umožní hradit taxislužbu Uberu přímo z účtu. Za jízdu nebo objednávku tak můžete zaplatit přímo z účtu Revolutu pomocí přímé platby z účtu na účet, zaplatit ale půjde i věrnostními body RevPoints. Novinku obě firmy oznámily 11. listopadu 2026.
Platba z účtu na účet obejde platbu kartou a Uber tím ušetří za poplatky u kartových schémat. Poplatky si naopak od něj vezme Revolut, ale ty jsou nižší, než u karet.
Na spuštění navazuje akce ve věrnostním programu Revolutu RevPoints. Od 11. listopadu 2026 do 6. ledna 2027 nabídne Revolut za jízdy a objednávky zaplacené přes Revolut Pay pětinásobný bonus bodů.
Na vybraných trzích se akce spojí s dosavadním desetinásobným bonusem. Tam bude možné za platby jízd přes Revolut Pay získat až patnáctinásobek bodů. Firmy zatím neoznámily, zda na nejvyšší bonus dosáhnou i zákazníci v Česku.
Body RevPoints můžete použít na slevu při platbě v aplikaci Uber. V Revolutu je lze také vyměnit za letecké míle nebo využít na hotelové pobyty a další slevy u vybraných partnerů (například za nákup jízdenek v aplikaci Flixbus).
Obě firmy spolupracovaly už dříve. V roce 2023 Revolut nabízel novým klientům v Česku vrácení plateb za Uber až do celkové výše 600 Kč. Podmínkou bylo založení účtu přes nabídku Uberu a placení kartou Revolutu během prvních čtyř týdnů od otevření účtu.