Jízdenky v Libereckém kraji zdraží. Platební karta už vám nově nezajistí slevu

Jízdné v Libereckém kraji zdraží. Za platbu bankovní kartou si připlatíte, roční jízdenka podraží o 2000 Kč
Liberecký kraj oznámil změny tarifu IDOL od 1. ledna 2027. Vedle zdražení jízdného se mění způsob, jakým můžete získat slevu. Ceny jednotlivého jízdného vzrostou v průměru o 2 %, kraj do ceny promítne roční inflaci. Větší zdražení ale čeká na cestující se síťovou jízdenkou.
Roční síťová neomezená jízdenka IDOL zdraží z dosavadních 10 000 Kč na 12 000 Kč, jde tedy o 20% zdražení (+2000 Kč) a o první zvýšení ceny této jízdenky od jejího zavedení v roce 2012.
Úměrně tomu se zvýší i ceny zlevněných celosíťových jízdenek.
Změna se dotkne také tarifu Abonent, který umožňuje pořídit si zvýhodněné předplatné formou navazujících třicetidenních kupónů. Cena pro dospělého cestujícího vzroste z 1000 Kč na 1200 Kč za 30 dní, opět zdražení o 20 %.
Platba bankovní kartou už nebude výhodnější než hotovost
Další změna se dotkne cestujících, kteří si kupují jednotlivé jízdenky a platí běžnou bankovní kartou. Nyní stojí základní jízdné IDOL při platbě kartou 15 Kč a při platbě v hotovosti 18 Kč. To se změní a cena při platbě kartou se sjednotí na cenu při platbě v hotovosti. I v tomto příkladu jde tak o 20% zdražení.
Pokud nadále budete chtít zvýhodněné jízdné, bude muset platit prostřednictvím elektronické peněženky na kartě Opuscard nebo si jízdenku pořídit v mobilní aplikaci Idolka.
Některé kratší cesty zlevní
Kraj připravuje nové speciální tarifní zóny na okrajích Liberce a dvě takové zóny v Jablonci nad Nisou.
Při cestě z Krásné Studánky do Mníšku dnes platí stejná cena jako při výrazně delší cestě z Vesce do Mníšku. Nové rozdělení tarifních zón má podobné rozdíly odstranit.
Rozšíří se také možnosti cestování na jednu jízdenku. Nově má být možné využít cestu z České Lípy do Turnova přes Mladou Boleslav nebo z Chrastavy do Frýdlantu přes Liberec.
Další novinkou má být rozšíření platnosti tarifu IDOL na přeshraničních vlakových spojích. Kraj chce umožnit cestování na jízdenku IDOL z Liberce přes německou Žitavu do Varnsdorfu. Připravuje také rozšíření do polské Szklarské Poręby a výhledově do Zawidówa.
U těchto přeshraničních spojení se ještě čeká na dohody se zahraničními partnery.