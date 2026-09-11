Měšec.cz

Jet Investment kupuje ostravskou pekárnu PEKAŘI a spol. Firma Náš Chléb se tím rozšíří na Moravu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo z pekárny v Ostravě - Porubě (U Věžiček), patřící do skupiny Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo z pekárny v Ostravě - Porubě (U Věžiček), patřící do skupiny Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo z pekárny v Ostravě - Porubě (U Věžiček), patřící do skupiny Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo z pekárny v Ostravě - Porubě (U Věžiček), patřící do skupiny Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo z pekárny v Ostravě - Porubě (U Věžiček), patřící do skupiny Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Ilustrační fotografie. Pečivo a výroba pečiva v jablonecké pekárně Náš chléb a.s. Vlastníkem je společnost Jet Investment, a.s. prostřednictvím svého fondu Jet 3. (11. 09. 2026)
Všechny fotografie
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Investiční skupina Jet Investment prostřednictvím fondu Jet 3 koupila 100% podíl v ostravské pekárně PEKAŘI a spol. Firma se stane součástí jablonecké skupiny Náš Chléb, do které Jet Investment vstoupil v červnu 2025.

Firma PEKAŘI a spol. zaměstnává 101 lidí a její roční tržby dosahují přibližně 160 mil. Kč. Vedle pekárny provozují několik vlastních prodejen v Moravskoslezském kraji a od roku 2025 také Bistro 56 v Ostravě-Porubě. Jde o lokálně velmi známou pekárnu, které se říká „pekárna u Věžiček“. Nachází se na frekventovaném místě nedaleko kruhového objezdu uprostřed tamní urbanistické sorela zástavby.

Firma Náš Chléb touto akvizicí získá výrobní a distribuční základnu na severní Moravě. Dosavadní výrobní kapacity skupiny jsou umístěné v Čechách, odkud podle Jet Investment není možné čerstvé pečivo efektivně distribuovat na Moravu. Z jedné pekárny lze podle firmy rozumně zásobovat oblast přibližně do vzdálenosti 150 kilometrů.

Skupina Náš Chléb provozuje kromě stejnojmenných pekáren také prodejny pod značkami Náš Grunt a Sklizeno. Firma vznikla v roce 1998 v Jablonci nad Nisou.

Jet Investment spravuje čtyři fondy kvalifikovaných investorů. Celková hodnota spravovaných aktiv včetně dosud nesvolaného kapitálu činí podle společnosti 17 mld. Kč.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).