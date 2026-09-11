Jet Investment kupuje ostravskou pekárnu PEKAŘI a spol. Firma Náš Chléb se tím rozšíří na Moravu

Investiční skupina Jet Investment prostřednictvím fondu Jet 3 koupila 100% podíl v ostravské pekárně PEKAŘI a spol. Firma se stane součástí jablonecké skupiny Náš Chléb, do které Jet Investment vstoupil v červnu 2025.
Firma PEKAŘI a spol. zaměstnává 101 lidí a její roční tržby dosahují přibližně 160 mil. Kč. Vedle pekárny provozují několik vlastních prodejen v Moravskoslezském kraji a od roku 2025 také Bistro 56 v Ostravě-Porubě. Jde o lokálně velmi známou pekárnu, které se říká „pekárna u Věžiček“. Nachází se na frekventovaném místě nedaleko kruhového objezdu uprostřed tamní urbanistické sorela zástavby.
Firma Náš Chléb touto akvizicí získá výrobní a distribuční základnu na severní Moravě. Dosavadní výrobní kapacity skupiny jsou umístěné v Čechách, odkud podle Jet Investment není možné čerstvé pečivo efektivně distribuovat na Moravu. Z jedné pekárny lze podle firmy rozumně zásobovat oblast přibližně do vzdálenosti 150 kilometrů.
Skupina Náš Chléb provozuje kromě stejnojmenných pekáren také prodejny pod značkami Náš Grunt a Sklizeno. Firma vznikla v roce 1998 v Jablonci nad Nisou.
Jet Investment spravuje čtyři fondy kvalifikovaných investorů. Celková hodnota spravovaných aktiv včetně dosud nesvolaného kapitálu činí podle společnosti 17 mld. Kč.