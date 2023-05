Ještě nemáte vyúčtování za služby? Pronajímatel by vám možná měl platit pokutu

Autor: Depositphotos

Pokud bydlíte v nájmu, měli byste většinou obdržet od pronajímatele vyúčtování záloh za služby nejdéle do konce dubna. Zákon jim totiž nařizuje dodat vyúčtování do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. A to bývá většinou shodné s rokem kalendářním.





Pokud má pronajímatel zpoždění nebo je vyúčtování s chybami, má nájemce dle zákona nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení – pokud není sjednaná nižší částka, upozornil advokát Pavel Strnad z Advokátní kanceláře Polverini Strnad.





Ačkoli ve vztahu pronajímatele a nájemce není příliš obvyklé, aby platil pokutu pronajímatel nájemci, v případě chybějícího nebo chybně vypracovaného vyúčtování to zákon umožňuje.

Výše pokuty se přitom v případě sporu o správnost vyúčtování může vyšplhat přibližně až na 18 000 Kč za rok, zdůraznil Strnad s tím, že nájemci může stejná výše pokuty hrozit zase za to, když poruší nějakou ze svých povinností (např. neoznámí změnu v počtu osob v daném nájmu).

Pokuta pro pronajímatele platí například i v případě, kdy neumožní nájemci nahlédnout do podkladů k vyúčtování nebo pokud včas a řádně nevypořádá námitky nájemce. Na podání námitek k vyúčtování má nájemce přitom 30 dní od obdržení vyúčtování nebo od doložení nájemcem vyžádaných podkladů, informoval Strnad a dodal, že stejnou lhůtu má pronajímatel na to, aby uplatněné námitky vyřídil. Období 30 dnů se začíná počítat ode dne jejich předložení nájemcem.