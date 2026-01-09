Jedna chyba na sjezdovce vás může vyjít i na milion. Nenechte se obvinit neprávem

Na zimní dovolenou do zahraničí byste neměli vyrážet bez cestovního pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti. I když jde většinou o volitelnou „výbavu“ (povinné je pro lyžaře a snowboardisty v Itálii), vyrazit bez ní by se nemuselo vyplatit.
Srážky při lyžování totiž nejsou nic výjimečného. A pokud jste ji zavinili vy a zranili jinou osobu, musíte zraněnému zaplatit náhradu, která s újmou na zdraví souvisí. Kromě nákladů na ošetření může jít o úhradu převozu, ale i bolestné, ušlý zisk, snížení společenského uplatnění nebo případné odškodnění za trvalé následky.
Řešil jsem mnoho případů ze zahraničí, převážně z Rakouska. Částky, které pojišťovna vyplácela, se většinou pohybovaly nad 30 000 eur, což je téměř tři čtvrtě milionu korun. A to šlo o mimosoudní vyrovnání, upozornil Jiří Čech, který v Direct pojišťovně řeší cestovní pojištění s tím, že pojištění odpovědnosti na dovolenou vás přitom vyjde na pár desítek korun.
Do Itálie jen s pojištěním odpovědnosti a s helmou
Jak už jsme zmínili, v Itálii je toto pojištění na sjezdovkách povinné (i pro děti) a je tak možné, že po vás u svahu bude chtít někdo prokázat, že pojistku máte sjednanou. Proto byste u sebe měli nosit potvrzení – nejčastěji asistenční kartičku, kterou vám vystaví pojišťovna nebo mobil, ve kterém máte její aplikaci. Pokud si pojistku nesjednáte, hrozí vám za to pokuta od 100 do 150 eur.
Když už jsme u Itálie, musíme zmínit i další povinnost, jejíž nedodržení země sankcionuje. Na sjezdovce musí od loňského podzimu povinně nosit helmu nejen děti, ale i dospělí. Ochrannou přilbu splňující normu EN 1077 musíte mít při:
- alpském lyžování,
- snowboardingu,
- telemarkingu,
- jízdě na saních a na bobech.
Za nedodržení povinnost opět hrozí pokuta 150 eur. Pokud byste se na svahu bez helmy objevili opakovaně, mohou vám příslušníci pořádkových složek či personál střediska, kteří plnění povinnosti kontrolují, také odebrat na jeden až tři dny skipas.
Pozor na dopis od právníka
Jiří Čech upozornil na občasnou praxi zahraničních právníků, kteří po střetu na lyžích posílají výzvu k zaplacení odškodnění i v případě, že jste střet nezavinili vy:
Tento dopis chodí lidem automaticky po jakémkoliv střetu. A to i v případě, že za nehodu nemohou. Řešili jsme například situaci, kdy lyžař v Rakousku přejel naší klientce, která stála na svahu, lyži a kvůli tomu spadl a zranil se. Celou věc převzali naši právníci a potvrdilo se, že naše klientka za střet nemůže. Proto doporučuji hlavně v zahraničí nepodepisovat nic, čemu nerozumím. A poradit se předem s odborníky. I proto je dobré mít pojištění odpovědnosti, díky kterému máte v těchto případech oporu.
Znáte pravidla, kterými se na sjezdovce řídit?
Abyste eliminovali riziko srážky nebo aspoň pravděpodobnost, že ji kvůli své chybě způsobíte vy, měli byste znát pravidla, která vydala Mezinárodní lyžařská federace:
- Ohled na ostatní lyžaře: musíte se chovat tak, abyste neohrožovali nebo nepoškozovali někoho jiného.
- Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy: musíte jezdit s přiměřeným odstupem a ohledem na vzdálenost, na kterou vidíte. Rychlost a způsob jízdy je nutné přizpůsobit svým schopnostem, množství lidí na sjezdovce, terénu a sněhovým a povětrnostním podmínkám.
- Volba jízdní stopy: lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře před ním.
- Předjíždění: předjíždět můžete ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který
poskytne předjížděnému pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
- Zastavení: každý se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
- Stoupání a sestup: pokud stoupáte nebo sestupujete pěšky, musíte používat okraj sjezdové tratě.
- Respektování značek: každý musí respektovat značení a signalizaci.
- Chování při úrazech: při úrazech je každý povinen poskytnout první pomoc.
- Povinnost prokázání se: každý lyžař nebo snowboardista (svědek, účastník, odpovědný nebo ne) musí v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Pozor na výluku za alkohol, chybějící pomůcky nebo riziko
Výlukou, na kterou lyžaři naráží v případě zranění na sjezdovce, je ta související s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. Pokud pojišťovna, která má plnit z cestovního pojištění nebo pojištění odpovědnosti zjistí, že jste byli „pod vlivem“, zkrátí nebo úplně odmítne poskytnout plnění. Někdy pojišťovna nastaví jisté toleranční pásmo pro alkohol v krvi, které akceptuje, aniž by plnění nějak krátila. Tuto informaci si tedy zjistěte předem.
Stejně tak vám pojišťovna může omezit plnění v případě, že nenosíte ochranné pomůcky tam, kde je to vyžadováno.
Při sjednávání cestovní pojistky byste měli dávat pozor na to, zda vaše plánované prázdninové aktivity pojišťovna neřadí do rizikových, pro které je nutné sjednat vyšší balíček pojistky nebo připojištění. Může jít například o lyžování v určité nadmořské výšce, skialpinismus nebo snowtubing.
Pozor na lovce nehod
Na závěr Čech z Direct pojišťovny upozornil i na zahraniční lovce nehod, kteří zraněné převáží do soukromých zařízení. Pokud nemáte cestovní pojištění, překvapí vás vysoké náklady navíc, které vám kartička zdravotního pojištění v rámci systému EHIC nepokryje.
Co mít před odjezdem
- pojištění odpovědnosti (do Itálie vzít s sebou potvrzení na kartičce nebo v mobilu),
- cestovní pojištění (mít s sebou nebo v mobilu kartičku s číslem na asistenční služby),
- klasifikaci rizikových sportů u vaší pojistky,
- helmy (v Itálii povinná pro všechny),
- volitelně: pojištění storna a pojištění zavazadel, které může krýt i zapůjčení náhradní výbavy.