Jedete lyžovat? Klienti Pillow pojišťovny si nemusí sjednávat zvlášť pojištění odpovědnosti v "cestovku"

Jestli se chystáte vyrazit na hory, a to zejména do Itálie, nemělo by vám chybět cestovní pojištění, ve kterém by mělo být sjednané také pojištění odpovědnosti. To je povinné zejména v Itálii, kde vám při kontrole hrozí pokuta až do výše 150 eur, pokud se jím neprokážete.





Pillow pojišťovna umožňuje vychytávku v podobě „zelené karty na lyže“, kdy vám postačí vaše pojištění občanské odpovědnosti v běžném životě, které nejčastěji bývá součástí pojištění domácnosti. Toto pojištění se vztahuje na všechny osoby, které v domácnosti trvale žijí. Vychytávka spočívá v tom, že se vám v mobilní aplikaci ukáže certifikát, který má volbu několika světových jazyků včetně italštiny, že toto pojištění máte sjednané a tudíž už si nemusíte toto připojištění přidávat do vašeho cestovního pojištění.





Doporučujeme nastavit si limit pojištění alespoň 10 miliónů Kč. Optimální limit je 25 miliónů Kč, který pokryje i většinu úrazů s trvalými následky způsobených druhým osobám, říká spoluzakladatel pojišťovny Martin Podávka.

Pojištění občanské odpovědnosti, které si sjednáte v rámci pojištění domácnosti nebo nemovitosti ve výši 10 mil. Kč s evropskou působností vás podle kalkulačky, kterou mají k dispozici sjednatelé pojištění, vyjde na cca 850 Kč ročně. Pokud si ho sjednáte na 25 mil. Kč, pak se pojistné zvyšuje jen o pár korun, a to na 888 Kč ročně.