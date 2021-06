Jaroslav Bělka bude v ČSOB od července výkonným ředitelem zodpovědným za datovou oblast

Výkonným ředitelem zodpovědným za oblast Data ve skupině ČSOB se od 1. července stane Jaroslav Bělka.

V současnosti je ředitelem Centrální zpravodajské jednotky ve stejném útvaru. V aktuální pozici v útvaru, který v roce 2019 pomáhal založit, je Jaroslav zodpovědný za boj proti praní špinavých peněz (AML), digitálním a karetním podvodům. Úspěšně zde nastavil efektivní fungování nové jednotky a postupy postavené především na efektivní práci s daty a vnitroskupinové spolupráci, díky kterým se nám daří efektivněji chránit digitální kanály a platební karty a tím i samotné klienty. Zároveň se mu spolu s týmem podařilo úspěšně centralizovat procesy proti praní špinavých peněz v rámci celé ČSOB skupiny.

V nové pozici se zaměří zejména na podporu firemní strategie přístupem založeným na datech, využitím data science, cloudu a dalších datových technologií ve prospěch obchodních jednotek, potřeb řízení rizik a Compliance.

Jaroslav ve skupině ČSOB pracuje od roku 2008. Začínal na pozici Senior Demand Manager a měl na starosti koordinaci strategického plánování v oblasti projektů a poskytoval také konzultace v oblasti IT pro vrcholový management. V roce 2010 se přesunul jako business architekt do finančních trhů, kde byl zodpovědný za nastavení business architektury a projekty v této oblasti. V roce 2012 pak přešel do dceřiné společnosti ČSOB Asset Management na pozici IT manažera, kde byl zodpovědný za IT projekty a transformační aktivity. Zde úspěšně implementoval SAP pro ČSOB SK Asset Management, Penzijní společnost a Patria. Od roku 2018 vedl Jaroslav kromě IT také útvar Back Office a tým Procesního a Projektového řízení. V této roli projektově zastřešoval program Doolittle, zaměřený na transformaci společnosti a následný prodej KBC Asset Managementu.

Jaroslav vystudoval Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Svůj volný čas tráví nejradši cestováním s rodinou a sportem, především fotbalem a cyklistikou.