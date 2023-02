Jarní slevy u hypoték: Air Bank dá 5,49 % p.a., ale se dvěma podmínkami

Autor: Redakce

Air Bank snížila od 22. února 2023 úrokovou sazbu z původních 5,99 % na 5,49 % p.a. Abyste tuto sazbu dostali, musíte splnit dvě podmínky: vaše hypotéka musí být ve výši od 5 mil. Kč výše a zároveň musíte k hypotéce požádat o pojištění schopnosti splácet. Samotné pojištění vám zajistí slevu 0,1 procentního bodu.





U nižších hypoték, tedy od 1,5 mil Kč do 5 mil. Kč dostanete úrokovou sazbu ve výši 5,69 % ročně a při hypotéce do 1,5 mil. Kč už to bude 5,89 %.





Pokud budete chtít u Air Bank refinancovat hypotéku z jiné banky, dostanete stejnou úrokovou sazbu jako u nové hypotéky a k tomu bezplatně odhad ceny nemovitosti.

Úrokové sazby jsou u Air Bank stejné pro všechny délky fixace, které jsou na 5, 7 a 10 let.

Úrokové sazby hypotéky u Air Bank od 22. 2. 2023 Výše hypotéky Roční úroková sazba včetně pojištění Od 5 000 000 Kč 5,49 % 1 500 000 – 4 999 999 Kč 5,69 % Do 1 499 999 Kč 5,89 %

V případě, že uvažujete do budoucna o převodu hypotéky k Air Bank, můžete si sazbu zarezervovat až na 12 měsíců. Banka používá tzv. hlídač sazby, který vám zaručí současnou výši sazby pro případ, že by se během roku zase zvýšily. Naopak v případě, že by úrokové sazby poklesly níže, než jsou nyní, snížila by se i vámi zarezervovaná sazba.