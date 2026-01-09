Jan Křehlík je nově vrchním obchodním ředitelem České podnikatelské pojišťovny

Dosavadní obchodní ředitel České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Jan Křehlík se od ledna 2026 posouvá na pozici vrchního obchodního ředitele. Jeho funkci obsadí Jan Zdražil.
Křehlík tak nově bude odpovídat za strategické řízení obchodní činnosti společnosti a za koordinaci aktivit v rámci jeho úseků. Současně také zůstává členem rozšířeného představenstva ČPP. Křehlík do ČPP nastoupil v roce 2008, od roku 2017 pak působil na pozici ředitele Úseku externích sítí a od roku 2023 vedl Úsek obchodu.
Funkci obchodního ředitele bude po Křehlíkovi zastávat Jan Zdražil, dosavadní manažer Odboru makléřského obchodu. Zdražil vystudoval pojišťovnictví na Technické univerzitě v Liberci a v oboru se pohybuje více než 20 let. V roce 2008 nastoupil do ČPP jako metodik a od července 2010 zastával pozici manažera.
ČPP tento týden také oznámila změnu na pozici tiskové mluvčí, kterou se nově stala Adéla Janů.