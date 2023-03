Jaké jsou termíny pro vyzvednutí léků na eRecept? Některé jen do druhého dne

Autor: Depositphotos

Dostali jste od svého lékaře eRecept? Víte, do kdy nejpozději si musíte předepsané léky vyzvednout v lékárně?





Obecně platí, že do 14 dnů od data vystavení. Ale pozor, například recept, který obsahuje příznak „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“, je platný jen do konce 1. dne po dni jeho vystavení. Pokud tedy tento typ receptu obdržíte například 1. dubna, pro léky si musíte přijít nejpozději do konce otevírací doby lékárny 2. dubna.





Pro lepší přehled jsou termíny pro vyzvednutí tyto:

Doba platnosti běžného eReceptu je 14 dní, pokud lékař neurčí jinak, ale nejdéle 1 rok.

Recept vydaný na pohotovosti nebo v rámci neodkladné péče platí nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Opakovací recept platí 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení, pokud neurčí předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Pokud se stane, že v lékárně není k dispozici předepsaný počet balení léčivého přípravku a lékárna nemůže urychleně obstarat další balení, může farmaceut prodloužit platnost eReceptu až o 14 kalendářních dnů.

Až na výjimky už dnes jinou formu receptu, než elektronickou, nedostanete. Kromě eReceptu vám však lékař k němu může dát papírovou průvodku, na které jsou uvedeny stejné informace jako na receptu, jen s tím rozdílem, že na tomto papíru nesmí být razítko a podpis lékaře. Obojí nahrazuje identifikátor v podobě QR kódu.

Občas může nastat situace, že si z nějakého důvodu nestihnete své léky vyzvednout. Pokud se stále ještě vejdete do termínu, můžete požádat svého lékaře, aby platnost receptu prodloužil. Když ale lhůtu promeškáte, pak už se s tím nedá nic dělat a recept ztratí platnost.

Chcete si zkontrolovat, které léky vám lékaři předepsali a které jste si vyzvedli? Můžte se podívat do Lékového záznamu pacienta, kde se po přihlášení prostřednictvím Identity občana můžete na své záznamy podívat. Pro přihlášení lze použít také bankovní identitu.