Jak zacházet s penězi naučí děti vesmírná hra. Spořka na ní spolupracuje se známým českým studiem

Česká spořitelna dnes oznámila rozšíření spolupráce s českým videoherním studiem Bohemia Interactive na hře Cosmo Tales. Ta má dětem přiblížit témata spojená s penězi, bezpečným chováním v digitálním světě a zodpovědným rozhodováním v herním prostředí, které je jim blízké.
Spolupráce na vesmírné advenuře stojí na přesvědčení, že nejlepší forma výuky je taková, při které si děti mohou věci zažít a vyzkoušet v praxi. Hra je nyní dostupná na platformě Steam v rámci předběžného přístupu.
I herní svět s finančními mikrotransakcemi je plný nástrah a všichni si přejeme, aby hry představovaly bezpečné prostředí pro všechny, vysvětluje Project Lead nového herního titulu Zdeněk Kvasnica, proč se studio Bohemia Interactive rozhodlo ve spolupráci s Českou spořitelnou edukovat mládež ve finanční gramotnosti.
Díky dlouhodobé spolupráci s Bohemia Interactive chceme propojit hraní, vzdělávání a chytré zacházení s penězi způsobem, který dává smysl dnešní generaci hráčů, říká Jakub Kuneš, který má gaming v České spořitelně na starost s tím, že pro klienty má banka nachystaný prémiový herní obsah a přednostní přístup ke hře.
Zároveň banka chystá řadu vzdělávacích kurzů a roadshow do škol. Součástí spolupráce bude také speciální debetní karta s designem inspirovaným světem Cosmo Tales.
O hře Cosmo Tales
Cosmo Tales podle tvůrců nabídne nový pohled na vesmírné souboje napříč různorodými dimenzemi.
Jediným stiskem tlačítka můžete změnit realitu a převrátit hru vzhůru nohama – s novými schopnostmi, hratelností, chováním nepřátel a mnohým dalším. Vydejte se na epické kosmické dobrodružství plné dimenzionálních skoků po boku svého vtipného, myslícího kosmobilu a užijte si hru plnou nečekaných příběhů, stojí v popisku hry.
Dabingu hlavního hrdiny se ujal herec Martin Dejdar.