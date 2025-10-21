Měšec.cz  »  Jak vypadá vzácný dukát z roku 1669? Zájemci si musí připravit minimálně 3,6 mil. Kč

Jak vypadá vzácný dukát z roku 1669? Zájemci si musí připravit minimálně 3,6 mil. Kč

Monika Veselíková
Dnes
5.4.24 1*/dražba, aukce Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek. Dražba.

Vzácný 5-dukát Leopolda I. z roku 1669 mohou nyní sběratelé či investoři získat v aukci. Vyvolávací cena startuje na 3,6 mil. Kč (150 tis. EUR).

Je to mimořádně vzácný exemplář, který si získal pozornost veřejnosti na dvou velkých událostech. Nyní se v aukci otevírá příležitost pro sběratele zařadit jej do špičkové sbírky, říká Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič, který dražbu mince zajišťuje.

5-dukát podle něj nese všechny znaky reprezentativní ražby své doby. Na lícní straně je zobrazen císař Leopold I. stojící v brnění a plášti, s korunou, mečem, žezlem a říšským jablkem. Tedy se všemi znaky panovnické moci. 

Rubová strana nese jemně zpracovaný motiv Madony na půlměsíci se svatozáří, korunou a dítětem v náručí, obklopený plamennou gloriolou. Značka K–B potvrzuje její kremnický původ.

Vzácný 5-dukát Leopolda I. z roku 1669.

Vzácný 5-dukát Leopolda I. z roku 1669.

Autor: Aukční dům Macho & Chlapovič

Dražit se bude také 10-dukát 1938 z Kremnice s certifikátem České národní banky, jehož vyvolávací cena je 120 tis. EUR. Mince pochází ze sbírky takzvaného československého zlatého pokladu. Její příběh je úzce spjat s veřejnou sbírkou na národní poklad a repatriaci zlata v roce 1982. 10-dukát 1938 je propojen s dramatickými dějinami československých zlatých rezerv. Je to exemplář s jasně doloženým původem a historickým významem, dodává Macho.

10-dukát 1938 z Kremnice s certifikátem České národní banky.

10-dukát 1938 z Kremnice s certifikátem České národní banky.

Autor: Aukční dům Macho & Chlapovič

Z kremnických ražeb se bude v aukci nabízet také vzácný 5-dukát Matyáše II. z roku 1614 s nádhernou patinou a zrcadlovým leskem v plochách. Jde o nejkrásnější známý kus na trhu a jeho vyvolávací cena je 150 tis. EUR.

Aukce se uskuteční 24. října 2025 v hotelu Mandarin Oriental Praha, následně od 27. do 30. října bude probíhat internetová část aukce. V dražbách bude nabídnuto víc jak 2000 mincí, medailí a bankovek. Jejich celkovou hodnotu aukční dům odhaduje na přibližně 100 mil. Kč.

