Zatímco běžní spotřebitelé vidí největší hrozbu pro svůj majetek v rostoucí inflaci (42 %) a zdražujících cenách energií (36 %), dolaroví milionáři vidí rizika pro svůj majetek v možnosti, že stát v budoucnu nebude fungovat dobře (42 %), v klesající konkurenceschopnosti Evropy vůči USA a Číně (38 %), ve válce na Ukrajině (37 %) a v dopadech krize na Blízkém východě (35 %). Ceny energií a inflaci zařadili na žebříčku rizik až na páté a šesté místo.
Informace vyplývají z výsledků letošního ročníku J&T Banka Wealth Report. Podle něj je typickému českému dolarovému milionáři 59 let a majetek si vybudoval podnikáním nebo vrcholovou kariérou.
Kdo v Česku vlastní nebo řídí firmu a má tu většinu majetku, sleduje víc než veřejnost dlouhodobé otázky, jako jsou předvídatelná pravidla nebo schopnost Evropy držet krok s USA a Čínou. Geopolitika se navíc definitivně stala součástí investičního rozhodování vzhledem ke svým dopadům na ceny energií, inflaci i hospodářský růst, okomentoval výsledky Adam Ruschka, ekonom J&T Banky.
Dolarový milionář má disponibilní majetek, který může investovat, v hodnotě aspoň 1 mil. USD.
I když faktory, které dolaroví milionáři označují za hlavní rizika pro jejich majetek, nijak neustupují, z Čech se oslovení movití Češi odcházet nechystají. To ale neznamená, že nemají plán B. Místo ústupové varianty však jde spíš o finanční plán, který má pomoci vliv daných rizik eliminovat.
Podle výsledků reportu drží část majetku v cizích měnách (36 %). U běžných spotřebitelů je tento podíl 6%. Dolaroví milionáři také rozkládají investice do více zemí (33 %), mezi ostatními Čechy to dělá dle J&T jen každý desátý. Aspoň polovinu investic má v zahraničí 19 % dolarových milionářů (v roce 2017 to bylo 13 %).
Existuje ale i skupina movitých respondentů, která žádný krok na ochranu majetku nepodnikla. Z dolarových milionářů je to čtvrtina (v běžné populaci dle J&T je to 42 %). Jen pětina z nich má také rezervu ve fyzickém zlatě (22 %) nebo vlastní zdroj energie (20 %). Druhé občanství či rezidenci v jiné zemi má nebo zvažuje asi 13 % respondentů.
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Neznamená to ale, že by plánovali Česko opouštět. Čtyři z pěti oslovených drží většinu investic doma a s Českem spojují i budoucnost svých rodin. Domácí vysoké školy by dětem a vnoučatům doporučilo 77 % z nich. Studium v zahraničí považují jako zkušenost navíc.
Podle Wealth Reportu majetek letos vzrostl 85 % z nich, i když pomaleji než loni. O víc než desetinu si polepšilo jen kolem 20 % respondentů, loni to byla třetina. Další růst majetku čeká 79 % oslovených (v roce 2021 to bylo 66 %).
Bohatší investoři dnes nepovažují současné období za systémovou krizi, ale za dobu, kdy se na jedné straně normalizuje ekonomické prostředí a na druhé přichází radikální technologická změna s nástupem generativní umělé inteligence, dodal Ruschka s tím, že základem jejich majetku zůstává podnikání či kariéra, na zhodnocení se ale stále víc podílejí investice. Za loňským růstem majetku stojí akcie podle poloviny z nich (v roce 2020 to bylo 31 %). Navyšují ale i investice do private equity, ze 14 % v roce 2022 na letošních 26 %.
Ačkoli AI dnes používá 87 % dolarových milionářů, kdyby se její doporučení zásadně rozcházelo s doporučením člověka, se kterým řeší finance, rozhodlo by se 56 % z nich podle lidské rady. AI by přednost dala jen necelá 2 % respondentů. Nejužitečnějším zdrojem informací o investicích pro ně zůstává bankéř (56 %, v roce 2019 47 %).
Správa majetku by neměla stát na tom, že se objeví nějaká informace od AI, nekriticky ji přijmete a hned za každou cenu jednáte. AI vám málokdy oponuje, snaží se hlavně vyhovět, a rizika sama neukáže, když se na ně správně nezeptáte. Osobní zkušenost s minulými krizemi a selský rozum nenahradí, upozornil privátní bankéř Roman Koděra.
Ačkoli zůstává AI pro dolarové milionáře zároveň i investičním tématem, obavu z technologické bubliny má 61 % z nich (je to ale o 6 p.b. méně než v roce 2023).
Jak naznačují výsledky průzkumu, pohled na majetek se s věkem mění.
Generace, která po revoluci zakládala firmy, je dnes kolem šedesátky a investice pro ni začínají být tím, čím dřív byla firma. S tím se mění i naše rozhovory. Zatímco dřív se točily kolem toho, jak rychle růst, dnes se mnohem častěji ptají, jak ochránit, co již vybudovali, a jak to jednou dobře předat dětem. Je v tom méně adrenalinu a víc odpovědnosti, vysvětluje posun v přemýšlení Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky, podle které respondenti jako riziko z osobní stránky nejčastěji zmiňují zdravotní potíže (39 %) a vyhoření (25 %). Tři čtvrtiny z nich (75 %) v posledních letech proto vědomě zmírnily pracovní tempo a víc se věnují osobnímu životu, 77 % pravidelně sportuje (většinou aspoň třikrát týdně).
Do rozhovorů o penězích se to promítá víc, než by se zdálo. Najednou neřešíme jen výnos, ale i to, kdy zvolnit a kdo firmu povede, až u ní majitel nebude každý den, dodává Tkáčová.
Do průzkumu se zapojilo 476 dolarových milionářů (335 z Česka a 141 ze Slovenska). Pro srovnání odpovídal na vybrané otázky také reprezentativní vzorek populace (1001 Čechů a 1022 Slováků) a proběhlo 25 hloubkových rozhovorů.