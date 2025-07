Jak to bude se zdravotním pojištěním, když jedete do USA pracovně nebo jako turista?

Zdravotní pojištění je v případě cesty do USA nutné řešit odlišně v případě, že tam jedete jako turista a v případně cesty, během které plánujete pracovat.





Cesta do USA za výdělečnou činností

Pokud budete při své cestě do USA vykonávat nějakou výdělečnou činnost, musíte být sociálně a zdravotně pojištěni ve státě, kde je činnost vykonávána. Vyplývá to z mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a USA.

Podobnou výdělečnou činnost byste měli své zdravotní pojišťovně ohlásit a přidat zároveň příslušné doklady o výdělečné činnosti (např. pracovní smlouva aj.).

Pokud v USA vykonává pojištěnec výdělečnou činnost (např. má hráčskou smlouvu v rámci sportovní kariéry nebo pracuje jako lékař a jiné), je povinen odhlásit se z českého veřejného zdravotního pojištění. O zahájení výkonu výdělečné činnosti v USA musí být informována česká zdravotní pojišťovna ideálně před odjezdem, ale lze tak učinit i po příjezdu do USA, informovala Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) s tím, že pokud by během jeho přetrvávajícího výkonu činnosti v USA chtěl krátkodobě navštívit ČR, nemůže v takové situaci vstoupit do českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Případné náklady na zdravotní péči je v tomto případě nutné krýt prostřednictvím komerčního cestovního pojištění, abyste si lékařské výkony v ČR nemuseli platit z vlastní kapsy. Nemá-li sjednané cestovní pojištění a potřebuje lékařské ošetření, musí náklady uhradit přímo zdravotnickému zařízení, kde mu byla zdravotní péče poskytnuta. Následně může požádat pojišťovnu v USA o úhradu vynaložených nákladů. Pokrytí nákladů na zdravotní péči je ovšem závislé na rozsahu sjednaných služeb tamního pojištění, upozornila Plívová.

V souvislosti s odhlášením z veřejného zdravotního pojištění také musíte vrátit český průkaz pojištěnce. Pokud byste si ho ponechali a při návštěvě lékaře v ČR (nebo jiném členském státu EU, EHP, Švýcarsku nebo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska) ho použili, jednalo by se podle Plívové o neoprávněné čerpání zdravotních služeb na účet vaší zdravotní pojišťovny, které by od vás následně mohla vymáhat.

Po ukončení výdělečné činnosti v USA a návratu do ČR se tu musíte znovu přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění. Je třeba předložit doklady prokazující účast v sociálním/zdravotním systému USA, a to potvrzením kompetentní instituce o délce trvání účasti v sociálním systému nebo doložením dokladů, ze kterých musí být patrné období příslušnosti k právním předpisům USA (např. pracovní smlouva a potvrzení zaměstnavatele o účasti v sociálním systému USA, výplatní pásky na jméno, formulář 1095, atd.), vyjmenovala mluvčí VZP a dodala, že pokud byste během pobytu v USA ukončili pracovní poměr, ale zůstali na území USA, musíte si sjednat zdravotní pojištění (například cestovní pojištění), to pak při návratu do ČR pokryje celé období, kdy jste byli odhlášeni ze systému českého veřejného zdravotního pojištění. V případě, že byste nebyli schopni prokázat účast v sociálním systému USA nebo nedoložili pojištění, budete muset dodatečně doplatit pojistné do českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Turistický pobyt v USA