Jak si letos povedou investice do zlata?

Autor: Depositphotos

Cenu zlata v minulém roce podporovala vysoká inflace, konflikty i propady kryptoměn. Jak si ale tato komodita povede letos?





Podle analytika BH Securities Timura Barotova by se zlatu mohlo v první půlce roku ještě dařit, ve druhém pololetí ale podle něj bude důvodů pro další růst ceny ubývat. Jaké faktory cenu zlata ovlivňují?





Americký dolar

V průběhu roku 2022 americký dolar oproti ostatním světovým měnám posiloval, hlavně kvůli utahování měnové politiky v reakci na inflační tlaky. Na konci září 2022 trhy nalezly svůj inflexní bod, ve kterém dolar změnil svůj růstový trend na klesající a pravděpodobně tak již dosáhl svého maxima v rámci současného cyklu, uvedl Barotov s tím, že očekává další oslabování dolaru vůči světovým měnám (s potenciálem dočasného posílení v první půli roku). V tomto důsledku by měl dolar dlouhodobě tlačit cenu zlata vzhůru.

Inflace a úrokové sazby

Inflace je v současnosti asi nejsledovanějším údajem a ovlivňuje chování centrálních bank. Očekáváme, že se v průběhu letošního roku bude dařit bankéřům krotit inflaci, která zažije strmější pád v první polovině roku a pozvolnější v té druhé. Inflace je pozitivně korelována k ceně zlata, takže její účinek se bude pravděpodobně zmenšovat v průběhu roku, odhaduje Barotov a dodává, že výše úrokových sazeb je negativně korelována ke zlatu a očekává se, že sazby již mnoho neporostou a ve druhé polovině roku naopak mohou začít klesat.

V roce 2022 rostla inflace i úrokové sazby, což vytvářelo protichůdné tlaky na cenu zlata. V první polovině letošního roku podle Barotova budou sazby dál narůstat a inflace klesat, ve druhé bude podle něj inflace pokračovat v poklesu a centrální banky začnou uvažovat o rozvolňování měnové politiky.

To bude výrazným impulzem pro trhy, což by mohlo podpořit cenu zlata kvůli znehodnocení amerického dolaru. Na druhou stranu padající úrokové sazby oživí chuť investorů po riziku a ti tak mohou znovu hojně investovat do relativně atraktivnějších akcií a dluhopisů, což by mohlo způsobit určitý odliv ze zlata, myslí si Barotov.

Recese

Zpomalení ekonomické aktivity pravděpodobně způsobí v některých zemích ekonomickou recesi. V závislosti na její intenzitě se může podle ekonoma zvyšovat negativní sentiment investorů, kteří budou hledat pro své peníze bezpečné úložiště, tedy i zlato.

Slabou ekonomickou aktivitu očekáváme v průběhu většiny letošního roku s náznakem zlepšení ke konci roku 2023 nebo až na začátku roku 2024. To by mohlo v průběhu roku 2023, obzvlášť v první polovině, posílit cenu zlata, odhaduje ekonom BH Securities.

Geopolitické události

Válka na Ukrajině byla podle něj silným motorem pro nárůst ceny zlata. Během krizí investoři totiž obvykle ukládají do zlata více. Obecně podle něj tedy platí, že čím více pesimismu je mezi investory, tím více poptávají zlato.

Pokud by tedy konflikt na Ukrajině eskaloval nebo vznikaly další, cena zlata bude kvůli poptávce růst. V případě, že by se situace naopak začala uklidňovat, budou investoři směřovat své zdroje k rizikovějším aktivům.