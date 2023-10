Jakým směrem se budou vyvíjet americké akcie do konce roku?

Autor: Depositphotos

Po loňském bolestivém roce, kdy se americké akcie ocitly v medvědím trhu a ztratily desítky procent (index S&P500 přišel o 20 %, Nasdaq Composite 33 %, Dow Jones 9 %), přišlo na jaře letošního roku oživení. Zatímco vloni bylo z oběhu staženo cca 1,7 bilionu dolarů kvůli kvantitaivnímu utahování americkým Fedem a emise nového dluhu americkou vládou, od počátku roku 2023 začala se do ekonomiky vracet likvidita, kterou Fed i americká vláda stahovala z oběhu. Výrazněji se tak dělo v březnu kvůli reakci Fedu na krachu amerických bank, jako například Silicon Valley Bank.





Zajímavostí je to, že právě v březnu začalo docházet k výraznějšímu rozdílu mezi růstem největších amerických společností, které intenzivně rostly a menšími, které buď nerostly vůbec, nebo v mnohem menší míře. Lze tedy udělat závěr, že většina nové likvidity odtekla právě do akcií 7 amerických gigantů a jenom v menší míře do zbytku trhu, uvádí analytik společnosti BH Securities Timur Barotov.





Podle něj to dokazuje fakt, že pokud by těchto 7 firem bylo v hypotetické situaci vyloučeno z indexu S&P 500, zbylých 493 firem by od počátku roku vůbec nerostlo a index by byl dokonce v lehké ztrátě.

To není známka zdravého býčího trhu. I přesto ale tento rok bude nejspíš výrazně pozitivním pro americké akciové trhy, které uzavřou s dvouciferným růstem, domnívá se analytik.

Co tedy zřejmě způsobí růst akcií v posledních měsících roku 2023?

Oslabení amerického dolaru. Americká měna od poloviny července bez ustání posilovala, v říjnu to bylo až o 6 %, a to především díky rostoucím výnosům na vládních dluhopisech. Nyní se tento růst obrací směrem dolů a americký dolar se tak má šanci znovu nadechnout. To je pozitivní pro akciové trhy.

. Zdá se, že se růst výnosů amerických dluhopisů zastavil a mohl by střednědobě konsolidovat, dokud se případně neobnoví. Členové Fedu se v poslední době čím dál častěji staví proti zvyšování úrokových sazeb na příštím měnově politickém zasedání. říká Timur Barotov. Halloween efekt . V polovině podzimu začíná půlroční období růstu akcií. Mnoho statistických studií už prokázalo, že většinu růstu akcií lze pozorovat v období listopad – květen. Říká se tomu Halloween efekt. Ostatní měsíce jsou pak z pohledu výnosů v průměru méně zajímavé. Další měsíce by tak měly být růstové i z pohledu sezónních vlivů.

. V polovině podzimu začíná půlroční období růstu akcií. Mnoho statistických studií už prokázalo, že většinu růstu akcií lze pozorovat v období listopad – květen. Říká se tomu Halloween efekt. Ostatní měsíce jsou pak z pohledu výnosů v průměru méně zajímavé. Další měsíce by tak měly být růstové i z pohledu sezónních vlivů. Letošní rok učebnicově potvrdil špatnou pověst měsíců srpen a září, které jsou z pohledu sezónnosti naopak nejslabší pro akciové trhy.

Špatná nálada a všeobecná přeprodanost. Spolu s rostoucími výnosy dluhopisů se tak vytvořilo velmi pesimistické prostředí, ve kterém pouze malé procento obchodovaných společností se ocitá nad svým 50denním klouzavým průměrem. Mnoho akcií zažilo výrazné poklesy, včetně silných společností, jako je Coca-cola (-15 %), Amazon (-13 %), McDonald’s (-14 %) atd. Špatná nálada trhu (sentiment) je nyní negativní, a to obyčejně vytváří krátkodobý tlak na růst cen akcií v následujících týdnech.