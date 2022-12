Jak se vyvázat z plátcovství DPH, když nemáte obrat přes 2 miliony? Máte na to už jen dva dny

Autor: Depositphotos

K začátku příštího roku začne platit novela zákona o DPH, která kromě jiných změn také navýší hranici obratu, od které se povinně stanete plátcem DPH. Limit se od příštího roku zvýší z 1 na 2 mil. Kč. K DPH se tak budou muset registrovat jen podnikatelé, jejichž roční obrat po dvanáct po sobě jdoucích měsíců přesáhl 2 mil. Kč.





V případě, že jste se v minulosti k DPH zaregistrovali k DPH kvůli tomu, že váš obrat za dvanáct měsíců přesáhl 1 mil. Kč, ale nedosáhl 2 mil. Kč, můžete se z registrace zase vyvázat (pokud máte sídlo v ČR a nejste považováni za skupinu spojených osob). Přesněji, můžete požádat o zrušení registrace.





Kamenem úrazu je fakt, že na podání žádosti o zrušení registrace je jen velice málo času. Zájemci to musí stihnout do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti přechodného ustanovení, které to umožňuje. To vešlo v platnost už 3. prosince 2022. Žádost o zrušení registrace je tedy nutné podat do 8. 12. 2022.

Podle speciální úpravy mohou o zrušení registrace k DPH požádat plátci, jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b4 zákona o DPH nebo plátci podle § 6e5 zákona o DPH, jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč , informovala Petra Pientková, odborná redaktorka daňového portálu DU.cz s tím, že požádat o zrušení registrace mohou i plátci DPH, kteří naplní kritérium obratu, ale nebyli povinni k dani (nevykonávali ekonomickou činnost) po celé výše uvedené období.

Ve výše vyjmenovaných situacích neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem daně alespoň 1 rok (nebo 3 měsíce, pokud jde o plátce podle § 6b nebo § 6e zákona o DPH).

Pokud se v daném termínu z povinnosti plátcovství nevyvážete, nesplníte ani podmínku pro vstup do režimu paušální daně v případě, že byste o něj měli zájem (nesmíte být plátcem DPH). Pokud tedy chcete platit v roce 2023 paušální daň, nezbývá, než si pospíšit.

Pokud pětidenní lhůty nevyužijete a žádost o zrušení registrace nepodáte nyní, budete mít další příležitost až od února 2023.

Pokud správce daně oznámí rozhodnutí o zrušení registrace do 31. 12. 2022, přestane být daná osoba plátcem až od 1. 1. 2023, vysvětlila dále Pientková z DU.cz a dodala, že pokud by vám finanční úřad oznámil rozhodnutí o zrušení registrace až v novém roce, ale ještě do 16. 1. 2023, nebudete považováni za plátce DPH pro účely využití paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob už od 1. 1. 2023.

Plátcem pro účely DPH přestanete být po dni oznámení rozhodnutí.

Žádost o zrušení registrace musíte podat pouze elektronicky přes formulář „Žádost o zrušení registrace“, který najdete na portále mojedane.cz.