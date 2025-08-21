Jak se bude platit daň z nemovitých věcí příští rok? Řada měst už schválila změny

Jako každý rok i ten příští dojde v některých městech ke změně výše daně z nemovitých věcí. Některá už novou vyhlášku s úpravou koeficientu pro rok 2026 schválila, další budou nyní přibývat, protože lhůta pro úpravu koeficientů končí 30. září. Zatím schválilo vyhlášku 16 měst. Informace vyplývají ze zprávy sesterského serveru Podnikatel.cz.
Z vyhlášek vyplývá, že zatímco některá města výši daně z nemovitých věcí pro příští rok nemění a zachovávají výši místního koeficientu, jiná daň zvýší. Už nyní je například jasné, že majitelé bytů ve Strážnici budou platit dvojnásobnou daň z nemovitých věcí, protože město zvýšilo místní koeficient na hodnotu 2 právě i pro byty.
V Modřicích se zase zvýší místní koeficient ze stávajících 4,5 na hodnotu 5 pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Protože zástupci města Chodov pro letošek omylem navýšili daň z nemovitostí (stanovili místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, takže základní koeficient 2, který zde platil už v minulosti se nově násobil právě hodnotou 1,6). Tím řadě obyvatel daň vzrostla. Zastupitelé však v minulosti odsouhlasili, že tento omyl obyvatelům v dalších letech vykompenzují. Proto schválili vyhlášku, která od příštího roku (pravděpodobně na dva roky) sníží místní koeficient u obytných budov z 1,6 na 0,5.
Daň z nemovitých věcí zvýší i další města, řada z nich se přitom zaměřila na rekreační nemovitosti. Najdou se ale i světlé výjimky, které budou daň svým obyvatelům snižovat.
