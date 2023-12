Jak jste na tom s finanční gramotností? Řekne vám to online test od MONETY

Víte, jaká máte práva, když budete někomu ručit za úvěr? A co znamená pojem „složené úročení?“ Můžete si vyzkoušet online test finanční gramotnosti Rozumíme penězům, který připravila MONEA Money Bank spolu s neziskovou organizací AISIS. K dnešnímu datu už si ho vyzkoušelo téměř 5 tisíc lidí, a tak vyplavaly na povrch nejčastější bolístky a mezery, které lidem nejčastěji chybí v jejich celkové orientaci ve finančním světě.





Překvapilo mě, že si 28 % respondentů myslí, že když dlužník neplatí řádně splátky dluhu, tak z toho nevyplývá pro ručitele povinnost splátky platit za něj. Dalších 25 % lidí neví, že jako ručitel mohou požadovat po dlužníkovi zpět, co za něj museli hradit věřiteli. Z toho je zřejmé, že pojmu „ručitel“ respondenti příliš nerozumí, popisuje některé z výsledků Robert Kočí, lektor finanční gramotnosti Rozumíme penězům. Dále se ukázalo, že 28 % neví, k čemu je CVV/CVC kód na zadní straně platební karty, 26 % si myslí, že mohou lhát o výši svého měsíčního příjmu při žádost o úvěr a 25 % neví, že RPSN je tím správným údajem, podle kterého mohou porovnat nákladovost jednotlivých nabídek úvěrů, dodává lektor.





V testu se vám objeví 16 náhodně vylosovaných otázek, jejichž řešení by měl znát každý školák na konci 9. třídy základní školy. Samotné řešení testu by vám nemělo trvat déle než 10 minut. Výsledek svého snažení se dozvíte hned a poté dostanete do e-mailu certifikát o absolvování.

Test také mohou využívat samotné školy v rámci výuky finanční gramotnosti.