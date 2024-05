Jak je to se zdravotním pojištěním, když se nedostanete na střední školu?

Autor: Depositphotos

Absolventi základní školy jsou považováni za nezaopatřené dítě do konce školního roku, takže stát za vás automaticky platí zdravotní pojištění do 30. června. Může to být i déle. V případě, že v době letních prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo nepobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, jste státními pojištěnci až do konce bezprostředně navazujících školních prázdnin (tedy do konce srpna).





Pokud po skončení prázdnin nebudete pokračovat v dalším navazujícím studiu, nebudete už nadále automaticky státním pojištěncem a stát už za vás zdravotní pojištění platit nebude.





Od září tak může pro absolventy základní školy nastat několik situací:

zůstáváte státním pojištěncem, od září ale už např. z titulu uchazeče o zaměstnání v evidenci na úřadu práce – pojistné za vás opět platí stát,

nastoupíte do zaměstnání – pojistné za vás odvádí zaměstnavatel,

začnete podnikat – o odvod pojistného se musíte starat sami,

pokud se neregistrujete na úřadu práce, nejste zaměstnaní ani nepodnikáte, spadáte od září do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a musíte si platit pojištění sami (záloha je pro OBZP snížená a letos je ve výši 2552 Kč).

Pojištěnec má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně všechny změny, které mají vliv na platbu pojistného na zdravotní pojištění, a to do 8 dnů. Výjimkou je nástup do zaměstnání – za zaměstnance oznamuje nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel, informovala Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Střední školou je gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, konzervatoř. Škola musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Pokud pokračujete v dalším studiu bez přerušení, budete i nadále považováni za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, budete státními pojištěnci a plátcem zdravotního pojištění bude stát.