Jak budou mít obchody otevřeno 17. listopadu?

Gabriela Hájková
Včera
Obchody a jejich otevírací doba ve svátek 17. listopadu Autor: Depositphotos

Příští pondělí, 17. listopadu, slavíme Den boje za svobodu a demokracii. Na stejné datum vychází také Mezinárodní den studentstva. Státním svátkem si připomínáme začátky sametové revoluce v roce 1989 a Mezinárodním dnem studentstva zase uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939. 

Během některých státních svátků obchody s větší prodejní plochou (nad 200 m2) musí zavírat. Vyplývá to ze zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě

Typicky se jedná o řetězce, kam míříte na větší nákupy (např. Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Penny Market či Tesco). Zákaz prodeje během vybraných svátků se ale týká i dalších větších obchodů s jiným sortimentem, než jsou potraviny a drogerie. Jde například o hobbymarkety, prodejny nábytku, stavebniny apod. Během vybraných svátků nesmí otevírat ani zastavárny, provozovny kde se obchoduje s použitým zbožím a místa určená ke sběru a výkupu odpadů. Zde musí mít zavřeno bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Omezení prodejní doby se naopak nevztahuje na prodejny, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2, čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních a zákaz by neplatil pro maloobchod v případě, že je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. 

Obchody s větší prodejní plochou musí mít zavřeno během: 

  • 1. ledna,
  • Velikonočního pondělí,
  • 8. května,
  • 28. září,
  • 28. října,
  • 24. prosince (od 12 hod.),
  • 25. prosince,
  • 26. prosince.

Jak vidno, 17. listopad mezi nimi není, obchody tedy o nejbližším nadcházejícím státním svátku budou mít otevřeno bez omezení.

Obchody s větší prodejní plochou mohou mít otevřeno během: 

  • Velkého pátku,
  • 1. května,
  • 5. července,
  • 6. července,
  • 17. listopadu,
  • 24. prosince (od 12 hod.).

Nedodržení zákazu prodeje během vybraných svátků je definováno jako přestupek, za který může právnická nebo fyzická osoba zinkasovat pokutu do výše 1 000 000 Kč. Za opakovaný prohřešek pak pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Dodržování povinností dozoruje Česká obchodní inspekce.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

