Jak budou mít o svátcích otevřeno pobočky ČSOB a kdy nejpozději zadat platební příkazy?

Autor: Depositphotos

Provozní doba poboček ČSOB a Poštovní spořitelny bude v závěru roku vypadat takto:





19. – 23. prosince 2022 – standardní provozní doba

24. – 26. prosince 2022 – zavřeno

27. – 30. prosince 2022 – standardní provozní doba

31. prosince 2022 – zavřeno

1. ledna 2023 – zavřeno

2. ledna 2023 – standardní pracovní doba

Kdy musíte nejpozději odeslat platby, pokud chcete mít jistotu, že příjemci dojdou ještě letos?





na pobočce nejpozději 30. prosince 2022 do 13 hodin

elektronicky nejpozději 30. prosince 2022 do 14 hodin

na poště nejpozději 28. prosince 2022

Pokud budete odesílat platby v rámci ČSOB, můžete je elektronicky zadat ještě 31. prosince 2022 do 22 hodin, na pobočce do 30. prosince do 17 hodin.