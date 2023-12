Jak bude o svátcích otevřeno na pobočkách ČSOB?

Autor: Depositphotos

S nadcházejícími vánočními svátky banky informují o otevírací době svých poboček před koncem roku. Provozní doba poboček ČSOB a ČSOB Poštovní spořitelny bude v závěru roku 2023 následující:





18. – 22. 12. 2023 – standardní provozní doba,

23. – 26. 12. 2023 – zavřeno,

27. – 29. 12. 2023 – standardní provozní doba,

30 – 31. 12. 2023 – zavřeno,

1. 1. 2024 – zavřeno,

2. 1. 2024 – standardní pracovní doba.

Pokud budete potřebovat ke konci roku odeslat platby a mít jistotu, že do jiné banky v ČR dojdou ještě letos, měli byste se držet následujících pravidel (platí i pro klienty Poštovní spořitelny):





na pobočce nejpozději 29. 12. 2023 do 13 hodin,

elektronicky nejpozději 29. 12. 2023 do 14 hodin,

na poště nejpozději 27. 12. 2023.

Platby v rámci ČSOB můžete elektronicky zadávat ještě 31. prosince 2023, a to do 22 hodin, na pobočce pak do 29. prosince do 17 hodin (příp. dle provozní doby pobočky).

Bližší informace o platebním styku v závěru roku 2023 pro fyzické osoby, podnikatele a firmy a pro korporace a instituce najdete na webu banky.