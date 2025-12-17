Měšec.cz  »  J&T BANKA zvýšila úrokové sazby spoření. Maximem jsou 4 % p.a.

J&T BANKA zvýšila úrokové sazby spoření. Maximem jsou 4 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
J&T BANKA sídlo v Karlíně Autor: J&T BANKA
Sídlo J&T Banky v Praze - Karlíně.

J & T Banka od 10. 12. 2025 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. U standardních termínovaných vkladů jsou vyšší úrokové sazby s úložní lhůtou od 1 roku a více. Nejvyšší úrokovou sazbu banka nabízí u 10letého vkladu, a to 4 % p.a.

Kromě toho banka nabízí i termínované vklady podmíněné investováním. I u nich se úroková sazba zvýšila, ale jen u ročních vkladů.

Přehled změn

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 2,60 %
6 měsíců 2,60 %
9 měsíců 2,60 %
1 rok 3 → 3,30 %
1.25 roku 3,05 → 3,32 %
1.5 roku 3,15 → 3,35 %
2 roky 3,25 → 3,40 %
3 roky 3,40 → 3,45 %
4 roky 3,45 → 3,50 %
5 let 3,50 → 3,60 %
10 let 3,75 → 4 %

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 3,70 → 3,90 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 4 % p.a.
  • J&T RENTIER CZK: 4,10 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 3,70 → 3,90 %
3 roky 4,10 %

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 3,60 → 3,70 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 3,80 %
  • J&T RENTIER CZK: 3,90 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 3,60 → 3,70 %
3 roky 3,80 % a 3,90 %

Aktuální data pro prosinec 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA
  • 3,80 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,30 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

