J&T BANKA zvýšila úrokové sazby spoření. Maximem jsou 4 % p.a.

J & T Banka od 10. 12. 2025 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. U standardních termínovaných vkladů jsou vyšší úrokové sazby s úložní lhůtou od 1 roku a více. Nejvyšší úrokovou sazbu banka nabízí u 10letého vkladu, a to 4 % p.a.
Kromě toho banka nabízí i termínované vklady podmíněné investováním. I u nich se úroková sazba zvýšila, ale jen u ročních vkladů.
Přehled změn
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|2,60 %
|6 měsíců
|2,60 %
|9 měsíců
|2,60 %
|1 rok
|3 → 3,30 %
|1.25 roku
|3,05 → 3,32 %
|1.5 roku
|3,15 → 3,35 %
|2 roky
|3,25 → 3,40 %
|3 roky
|3,40 → 3,45 %
|4 roky
|3,45 → 3,50 %
|5 let
|3,50 → 3,60 %
|10 let
|3,75 → 4 %
Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 3,70 → 3,90 % p.a.
- J&T BOND CZK: 4 % p.a.
- J&T RENTIER CZK: 4,10 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|3,70 → 3,90 %
|3 roky
|4,10 %
Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 3,60 → 3,70 % p.a.
- J&T BOND CZK: 3,80 %
- J&T RENTIER CZK: 3,90 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|3,60 → 3,70 %
|3 roky
|3,80 % a 3,90 %
Aktuální data pro prosinec 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA
- 3,80 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,30 % p.a. UniCredit Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.