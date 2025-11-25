Měšec.cz  »  Itálie zpřísnila pravidla pro nošení helmy na sjezdovkách. Jak je to jinde

Itálie zpřísnila pravidla pro nošení helmy na sjezdovkách. Jak je to jinde

Monika Veselíková
25. 11. 2025
přidejte názor

Sdílet

Deposit: Lyže, vlek, lanovka, sníh, lyžař, lyžování, zima Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Od 1. listopadu může na italské sjezdovky pouze ten, kdo má ochrannou přilbu. Povinnost se týká dětí i dospělých a také všech zimních aktivit, od lyžování po bobování.

Zatímco dosud platila povinnost nosit helmu během zimních aktivit jen pro děti a mladistvé do 18 let, od 1. listopadu 2025 se týká i dospělých.

Přilby navíc musí splňovat technické požadavky a být označené značkou CE, která garantuje dodržení evropských bezpečnostních standardů. Kdo pravidlo poruší, riskuje pokutu až 200 EUR (zhruba 5000 Kč) a v případě opakovaného přestupku může až na 3 dny také přijít o skipas.

Za jízdu bez helmy, tam kde je povinná, vás může v případě kolize „pokutovat“ také pojišťovna. Pokud dojde k úrazu nebo srážce bez helmy v zemi, kde je helma povinná, má pojišťovna právo krátit výplatu pojistného, říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Kolik stojí zdravotní péče v zahraničí? Čtyřicet milionů hospitalizace v USA, tři miliony letecká ambulance Přečtěte si také:

Kolik stojí zdravotní péče v zahraničí? Čtyřicet milionů hospitalizace v USA, tři miliony letecká ambulance

Itálie zároveň od roku 2022 uplatňuje nulovou toleranci alkoholu. Pokud se u lyžaře prokáže více než povolených 0,5 promile, hrozí mu pokuta od 250 do 1000 EUR. Nad 0,8 promile už může jít o trestný čin a hrozí až půlroční odnětí svobody.

Jaká pravidla platí u nás, v Rakousku, Polsku či na Slovensku?

  • Česko: helma u nás není povinná pro děti ani dospělé. Stejně tak zákon nijak neomezuje jízdu na sjezdovce pod vlivem. Tu mohou zakázat přímo provozovatelé sjezdovek v rámci vnitřních předpisů a za nedodržení vás například mohou vykázat ze sjezdovky nebo vám odebrat skipas.
  • Slovensko: lyžařská helma je povinná pro děti do 15 let, jinak hrozí zákaz vstupu na sjezdovku. Co se týče alkoholu, pravidla jsou zde podobná jako u nás.
  • Rakousko: lyžařská helma je povinná pro děti do 15 let ve všech spolkových zemích vyjma Tyrolska a Vorarlberska, někteří provozovatelé ski areálu si ale určují vlastní pravidla. Při nedodržení uvedených pravidel můžete dostat zákaz vstupu na sjezdovku. Požití alkoholu se toleruje obdobně jako u nás.
  • Polsko: lyžařskou helmu zde musí povinně nosit děti a mladiství do 16 let. Nedodržení lze pokutovat částkou až 5000 PLN (cca 28 500 Kč). Co se týče alkoholu, tolerují Poláci 0,5 promile. Nad tuto hranici už vás může policie pokutovat.
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Jak funguje platforma IBM Power11?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).