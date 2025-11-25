Měšec.cz  »  Itálie zpřísnila pravidla pro nošení helmy na sjezdovkách. Jak je to jinde

Itálie zpřísnila pravidla pro nošení helmy na sjezdovkách. Jak je to jinde

Monika Veselíková
Dnes
Deposit: Lyže, vlek, lanovka, sníh, lyžař, lyžování, zima Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Od 1. listopadu může na italské sjezdovky pouze ten, kdo má ochrannou přilbu. Povinnost se týká dětí i dospělých a také všech zimních aktivit, od lyžování po bobování.

Zatímco dosud platila povinnost nosit helmu během zimních aktivit jen pro děti a mladistvé do 18 let, od 1. listopadu 2025 se týká i dospělých.

Přilby navíc musí splňovat technické požadavky a být označené značkou CE, která garantuje dodržení evropských bezpečnostních standardů. Kdo pravidlo poruší, riskuje pokutu až 200 EUR (zhruba 5000 Kč) a v případě opakovaného přestupku může až na 3 dny také přijít o skipas.

Za jízdu bez helmy, tam kde je povinná, vás může v případě kolize „pokutovat“ také pojišťovna. Pokud dojde k úrazu nebo srážce bez helmy v zemi, kde je helma povinná, má pojišťovna právo krátit výplatu pojistného, říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Itálie zároveň od roku 2022 uplatňuje nulovou toleranci alkoholu. Pokud se u lyžaře prokáže více než povolených 0,5 promile, hrozí mu pokuta od 250 do 1000 EUR. Nad 0,8 promile už může jít o trestný čin a hrozí až půlroční odnětí svobody.

Jaká pravidla platí u nás, v Rakousku, Polsku či na Slovensku?

  • Česko: helma u nás není povinná pro děti ani dospělé. Stejně tak zákon nijak neomezuje jízdu na sjezdovce pod vlivem. Tu mohou zakázat přímo provozovatelé sjezdovek v rámci vnitřních předpisů a za nedodržení vás například mohou vykázat ze sjezdovky nebo vám odebrat skipas.
  • Slovensko: lyžařská helma je povinná pro děti do 15 let, jinak hrozí zákaz vstupu na sjezdovku. Co se týče alkoholu, pravidla jsou zde podobná jako u nás.
  • Rakousko: lyžařská helma je povinná pro děti do 15 let ve všech spolkových zemích vyjma Tyrolska a Vorarlberska, někteří provozovatelé ski areálu si ale určují vlastní pravidla. Při nedodržení uvedených pravidel můžete dostat zákaz vstupu na sjezdovku. Požití alkoholu se toleruje obdobně jako u nás.
  • Polsko: lyžařskou helmu zde musí povinně nosit děti a mladiství do 16 let. Nedodržení lze pokutovat částkou až 5000 PLN (cca 28 500 Kč). Co se týče alkoholu, tolerují Poláci 0,5 promile. Nad tuto hranici už vás může policie pokutovat.
Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

