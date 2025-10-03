Měšec.cz  »  IT odborníci i topenáři. Podívejte se, kterým profesím nejvíc rostla mzda

IT odborníci i topenáři. Podívejte se, kterým profesím nejvíc rostla mzda

Monika Veselíková
Dnes
7.1.25 /4x/ muž, peníze, radost, mzda, plat Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

S klesající venkovní teplotou stoupá poptávka po službách topenářů a instalatérů a spolu s ní i jejich nástupní odměny. Mezi 2. a 4. čtvrtletím letošního roku z 34 tis. Kč na 40 tis. Kč.

V absolutních číslech ale nástupní odměny nejvíc rostou konzultantům IT, kdy se jejich průměrná nástupní mzda zvedla z 69 750 na 78 220 Kč. Průměr nástupních odměn u konzultantů IT táhnou výrazně nahoru seniorní pozice. Například specialistům na umělou inteligenci, cloud či kyberbezpečnost jsou firmy ochotny nabídnout výrazně více než 78 tisíc korun. Naopak mladí absolventi obvykle nemohou očekávat takto vysoké platy, vysvětluje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Profese Průměrná nástupní odměna v Q2 2025 Průměrná nástupní odměna v Q3 2025 Změna v % Změna absolutně
Instalatér a topenář / Instalatérka a topenářka 34 085 Kč 39 834 Kč 16,9 % 5749 Kč
Konzultant / konzultantka IT 69 750 Kč 78 221 Kč 12,1 % 8471 Kč
Stavební dozor 49 859 Kč 55 470 Kč 11,3 % 5611 Kč
Vedoucí pracovník / pracovnice 70 868 Kč 78 776 Kč 11,2 % 7908 Kč
Technolog / technoložka ve strojírenství 47 496 Kč 52 534 Kč 10,6 % 5038 Kč
Specialista / specialistka IT 55 316 Kč 61 179 Kč 10,6 % 5863 Kč
Specialista / specialistka v pojišťovnictví 35 000 Kč 38 563 Kč 10,2 % 3563 Kč
Mistr / Mistrová 43 438 Kč 47 484 Kč 9,3 % 4046 Kč
Procesní inženýr / inženýrka 49 116 Kč 53 625 Kč 9,2 % 4509 Kč
Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví 37 824 Kč 41 131 Kč 8,7 % 3307 Kč

Zdroj: JenPráce.cz, Deset profesí, kterým za 3. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (v %)

