IT odborníci i topenáři. Podívejte se, kterým profesím nejvíc rostla mzda

S klesající venkovní teplotou stoupá poptávka po službách topenářů a instalatérů a spolu s ní i jejich nástupní odměny. Mezi 2. a 4. čtvrtletím letošního roku z 34 tis. Kč na 40 tis. Kč.
V absolutních číslech ale nástupní odměny nejvíc rostou konzultantům IT, kdy se jejich průměrná nástupní mzda zvedla z 69 750 na 78 220 Kč.
Průměr nástupních odměn u konzultantů IT táhnou výrazně nahoru seniorní pozice. Například specialistům na umělou inteligenci, cloud či kyberbezpečnost jsou firmy ochotny nabídnout výrazně více než 78 tisíc korun. Naopak mladí absolventi obvykle nemohou očekávat takto vysoké platy, vysvětluje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
|Profese
|Průměrná nástupní odměna v Q2 2025
|Průměrná nástupní odměna v Q3 2025
|Změna v %
|Změna absolutně
|Instalatér a topenář / Instalatérka a topenářka
|34 085 Kč
|39 834 Kč
|16,9 %
|5749 Kč
|Konzultant / konzultantka IT
|69 750 Kč
|78 221 Kč
|12,1 %
|8471 Kč
|Stavební dozor
|49 859 Kč
|55 470 Kč
|11,3 %
|5611 Kč
|Vedoucí pracovník / pracovnice
|70 868 Kč
|78 776 Kč
|11,2 %
|7908 Kč
|Technolog / technoložka ve strojírenství
|47 496 Kč
|52 534 Kč
|10,6 %
|5038 Kč
|Specialista / specialistka IT
|55 316 Kč
|61 179 Kč
|10,6 %
|5863 Kč
|Specialista / specialistka v pojišťovnictví
|35 000 Kč
|38 563 Kč
|10,2 %
|3563 Kč
|Mistr / Mistrová
|43 438 Kč
|47 484 Kč
|9,3 %
|4046 Kč
|Procesní inženýr / inženýrka
|49 116 Kč
|53 625 Kč
|9,2 %
|4509 Kč
|Pomocný pracovník / pracovnice ve stavebnictví
|37 824 Kč
|41 131 Kč
|8,7 %
|3307 Kč
Zdroj: JenPráce.cz, Deset profesí, kterým za 3. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (v %)