Inzerát versus realita: O kolik lze srazit cenu nemovitosti?

Za kolik se nemovitosti na trhu nabízejí a za kolik se skutečně prodají, sleduje ukazatel REALIndex společnosti Broker Consulting. Společnost nyní představila výsledky za leden až září roku 2025.
Podle Martina Nováka, hlavního analytika společnosti Broker Consulting, přitom v poslední době rostoucí poptávka a vyšší aktivita kupujících postupně rozdíl mezi nabídkovou a skutečně dosaženou cenou snižuje.
Za poslední rok se počet nově poskytnutých hypotečních úvěrů více než zdvojnásobil, což jasně ukazuje na pokračující oživení realitního trhu, říká.
Z Broker Consulting REALIndexu vyplývá, že představa prodávajících o ceně oproti ceně realizační se letos lišila v průměru o 6 %. Požadovaná cena dosahovala ve sledovaném období 70 041 Kč ze m2, zatímco skutečně realizovaná cena činila 66 228 Kč za m2.
Pokud jde o konkrétní města, nejmenší rozdíl mezi inzerovanou a skutečnou cenou je v Praze, největší – devítiprocentní – rozdíl je naopak ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Rozdíly jsou patrné i při srovnání jednotlivých typů nemovitostí. Byty se ve sledovaném období prodávaly v průměru o 5 % levněji oproti původní nabídce, stejný rozdíl vykázaly novostavby rodinných domů i bytů. U starších nemovitostí byl rozdíl mezi nabídkovou a finální cenou ještě výraznější a dosáhl 6 %. Rodinné domy zaznamenaly největší rozdíl, kdy se původní a finální cena rozcházely v průměru o 8 %.
Graf znázorňuje rozdíl mezi inzerovanou a skutečně dosaženou cenou v jednotlivých krajích a podle typu nemovitosti.
S rostoucím zájmem o koupi nemovitostí klesá u prodávajících ochota své nemovitosti zlevňovat. Jiná situace ale nastává, když je nabídková cena nastavena příliš vysoko. V takových případech se nemovitost často neprodá celé měsíce a majitel nakonec musí cenu stejně snížit. Nejčastěji jde o případy, kdy se prodávající řídí pouze cenami na internetu a nezohledňují další faktory, které jsou pro správné stanovení ceny zásadní, uzavírá Barbora Kunzová, vedoucí realitního oddělení společnosti Broker Consulting.