Měšec.cz  »  Inzerát versus realita: O kolik lze srazit cenu nemovitosti?

Inzerát versus realita: O kolik lze srazit cenu nemovitosti?

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

7.5.25 /1x/ Chaos, nejistota, daň z nemovitých věcí, šok, domy Autor: Podnikatel.cz s využitím ChatGPT
Ilustrační obrázek

Za kolik se nemovitosti na trhu nabízejí a za kolik se skutečně prodají, sleduje ukazatel REALIndex společnosti Broker Consulting. Společnost nyní představila výsledky za leden až září roku 2025.

Podle Martina Nováka, hlavního analytika společnosti Broker Consulting, přitom v poslední době rostoucí poptávka a vyšší aktivita kupujících postupně rozdíl mezi nabídkovou a skutečně dosaženou cenou snižuje. Za poslední rok se počet nově poskytnutých hypotečních úvěrů více než zdvojnásobil, což jasně ukazuje na pokračující oživení realitního trhu, říká.

Z Broker Consulting REALIndexu vyplývá, že představa prodávajících o ceně oproti ceně realizační se letos lišila v průměru o 6 %. Požadovaná cena dosahovala ve sledovaném období 70 041 Kč ze m2, zatímco skutečně realizovaná cena činila 66 228 Kč za m2.

Pokud jde o konkrétní města, nejmenší rozdíl mezi inzerovanou a skutečnou cenou je v Praze, největší – devítiprocentní – rozdíl je naopak ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Rozdíly jsou patrné i při srovnání jednotlivých typů nemovitostí. Byty se ve sledovaném období prodávaly v průměru o 5 % levněji oproti původní nabídce, stejný rozdíl vykázaly novostavby rodinných domů i bytů. U starších nemovitostí byl rozdíl mezi nabídkovou a finální cenou ještě výraznější a dosáhl 6 %. Rodinné domy zaznamenaly největší rozdíl, kdy se původní a finální cena rozcházely v průměru o 8 %.

Graf znázorňující rozdíl mezi inzerovanou a skutečně dosaženou cenou v rámci prodeje nemovitostí v jednotlivých krajích a podle typu nemovitosti.

Graf znázorňuje rozdíl mezi inzerovanou a skutečně dosaženou cenou v jednotlivých krajích a podle typu nemovitosti.

Autor: Broker Consulting, a.s.

S rostoucím zájmem o koupi nemovitostí klesá u prodávajících ochota své nemovitosti zlevňovat. Jiná situace ale nastává, když je nabídková cena nastavena příliš vysoko. V takových případech se nemovitost často neprodá celé měsíce a majitel nakonec musí cenu stejně snížit. Nejčastěji jde o případy, kdy se prodávající řídí pouze cenami na internetu a nezohledňují další faktory, které jsou pro správné stanovení ceny zásadní, uzavírá Barbora Kunzová, vedoucí realitního oddělení společnosti Broker Consulting.

Jak nepřijít o peníze při koupi bytu? Přečtěte si také:

Jak nepřijít o peníze při koupi bytu?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 3. 10. 2025

Dále u nás najdete

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).