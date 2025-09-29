Investovat můžete i do televize. TV Nova nabídne dluhopisy, od lidí chce vybrat jednu miliardu

Upisovací období dluhopisů startuje dnes 29. září 2025 a potrvá 3 týdny, tedy do 17. října. Zájemci je mohou získat prostřednictvím Air Bank nebo v rámci privátního bankovnictví PPF banky.
Dluhopisy s nominální hodnotou 10 000 Kč se nabízí s pevnou úrokovou sazbou 5,40 % p.a. a splatností 4 roky, vydání emise schválila již začátkem září Česká národní banka. Předčasná splatnost nebude možná.
Klienti Air Bank mohou nákup provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví.
Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky. Celý proces jsme navrhli tak, aby byl co nejjednodušší — od vyplnění investičního dotazníku až po samotný úpis, říká Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 % jmenovité hodnoty dluhopisu.
Prostřednictvím nabídnutých dluhopisů by televize ráda získala 1 mld. Kč, peníze chce využít na rychlejší rozvoj televizního vysílání a streamingové služby Oneplay. Pokud bude o dluhopisy enormní zájem, televize může navýšit jejich hodnotu až na 4 mld. Kč.
Konkrétní parametry první emise dluhopisů TV Nova
|Emitent
|TV Nova s.r.o.
|Typ a forma
|Emise zaknihovaných dluhopisů vydaných v rámci programu s registrací v CDCP Praha
|Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu
|10 000 Kč
|Minimální obchodovatelné množství
|10 000 Kč
|Celková jmenovitá hodnota
|1 000 000 000 Kč s možností navýšení až na 4 000 000 000 Kč
|Nabídkové období
|29. 9. 2025–17. 10. 2025, první fáze veřejné nabídky
|Datum emise
|31. 10. 2025
|Datum splatnosti
|31. 10. 2029 (4 roky)
|Předčasná splatnost
|Není možná
|Kupón
|Fixní 5,40 % per annum
|Emisní cena
|100 % Jmenovité hodnoty
|Cena při splatnosti
|100 % Jmenovité hodnoty při splatnosti
|Manažeři
|Air Bank a.s. a PPF banka a.s.
|Aranžér a Administrátor
|PPF banka a.s.