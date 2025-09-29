Měšec.cz  »  Investovat můžete i do televize. TV Nova nabídne dluhopisy, od lidí chce vybrat jednu miliardu

Investovat můžete i do televize. TV Nova nabídne dluhopisy, od lidí chce vybrat jednu miliardu

Monika Veselíková
Dnes
Upisovací období dluhopisů startuje dnes 29. září 2025 a potrvá 3 týdny, tedy do 17. října. Zájemci je mohou získat prostřednictvím Air Bank nebo v rámci privátního bankovnictví PPF banky.

Dluhopisy s nominální hodnotou 10 000 Kč se nabízí s pevnou úrokovou sazbou 5,40 % p.a. a splatností 4 roky, vydání emise schválila již začátkem září Česká národní banka. Předčasná splatnost nebude možná.

Klienti Air Bank mohou nákup provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví. Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky. Celý proces jsme navrhli tak, aby byl co nejjednodušší — od vyplnění investičního dotazníku až po samotný úpis, říká Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 % jmenovité hodnoty dluhopisu. 

Prostřednictvím nabídnutých dluhopisů by televize ráda získala 1 mld. Kč, peníze chce využít na rychlejší rozvoj televizního vysílání a streamingové služby Oneplay. Pokud bude o dluhopisy enormní zájem, televize může navýšit jejich hodnotu až na 4 mld. Kč.

Konkrétní parametry první emise dluhopisů TV Nova

Emitent TV Nova s.r.o.
Typ a forma Emise zaknihovaných dluhopisů vydaných v rámci programu s registrací v CDCP Praha
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu 10 000 Kč
Minimální obchodovatelné množství 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota 1 000 000 000 Kč s možností navýšení až na 4 000 000 000 Kč
Nabídkové období 29. 9. 2025–17. 10. 2025, první fáze veřejné nabídky
Datum emise 31. 10. 2025
Datum splatnosti 31. 10. 2029 (4 roky)
Předčasná splatnost Není možná
Kupón Fixní 5,40 % per annum
Emisní cena 100 % Jmenovité hodnoty
Cena při splatnosti 100 % Jmenovité hodnoty při splatnosti
Manažeři Air Bank a.s. a PPF banka a.s.
Aranžér a Administrátor PPF banka a.s.
