Investování ve dvou: Revolut spouští společné účty pro nákup akcií a ETF

Fintechová banka Revolut spouští v ČR službu Společné investice, která umožní klientům investovat spolu prostřednictvím samostatného sdíleného účtu. Přes něj mohou ukládat peníze do akcií či ETF např. partneři, manželé nebo členové jedné rodiny, konto je ale zároveň oddělené od jejich osobních investic.
Majitelé tohoto společného investičního účtu mají stejná oprávnění k obchodování, mohou zde zadávat investiční pokyny (nákup, prodej) a oba vidí hodnotu účtu, vývoj výkonnosti i historii obchodů, ze které je vidět, kdo kdy který pokyn zadal.
Každý měsíc také budou mít k využití určitý počet obchodů bez poplatku za zprostředkování (liší podle jejich tarifu u Revolutu, který je se službou Společné investice propojený).
Pokud má jeden z partnerů placený tarif Ultra, Metal nebo Premium, může svůj měsíční limit pokynů bez poplatku za zprostředkování (5 u tarifu Premium a 10 u tarifů Metal a Ultra) využít také na společné investiční pokyny, které sám zadá. Zákazníci tak mohou ze svého členství vytěžit maximum, vysvětlil Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading pro EHP ve společnosti Revolut.
Zákazníci s aktivním společným účtem mohou funkci zapnout přímo v aplikaci. Stávající zákazníci Revolut Invest mohou pozvat dalšího zákazníka k založení společného účtu. Oba přitom musí být plnoletí a mít aktivní osobní účet u Revolutu. Pro Společné investice také musí žít oba žadatelé ve stejné zemi. Dále si banka vymiňuje, že funkci mohou využít jen klienti, kteří už nejsou součástí jiného společného účtu Revolut nebo nemají nevyřízené pozvání pro společný účet od jiného klienta. Kompletní podmínky pro využití služby stáhnete na webu Revolut.
Služba Společné investice je ve výchozím nastavení omezena na parametry s nižší mírou rizika. Oba majitelé účtu nejprve musí individuálně absolvovat posouzení vhodnosti. Poté vám obchodování s rizikovějšími instrumenty bude zpřístupněno za podmínky, že oba máte stejně ověřený rizikový profil, který dosahuje alespoň požadované úrovně rizika.