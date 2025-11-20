Reico kupuje pražské Palladium. Jde o největší transakci s jednou nemovitostí v ČR

Reico investiční společnost Erste Asset Management (REICO IS AEM) finanční skupiny Erste kupuje prostřednictvím svého nemovitostního fondu historickou budovu Palladia na Náměstí republiky v Praze. Jde o historicky největší transakci s jednou nemovitostí na českém trhu.
Reico kupuje Palladium od nemovitostního fondu německé investiční skupiny Union Investment, která budovu držela od roku 2015, kdy ji pořídila za 570 mil. EUR. Podle dřívějších informací Hospodářských novin nyní skupina za prodej Palladia požadovala 700 mil. EUR. O konečné částce celé transakce však společnost v dnes zveřejněné tiskové zprávě neinformovala.
Na akvizici spolupracovali poradci Wilsons, Cushman&Wakefield, Savills a ASB, financování zajistila čtveřice bank v čele s Erste Group Bank AG, která působila jako koordinátor a agent půjčky ve výši 400 mil. EUR. Dalšími financujícími bankami jsou Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank
Budova Palladia nabízí téměř 60 000 m2 a je kombinací obchodního centra a kancelářských prostor, součástí je také 866 parkovacích míst. Denně přivítá až 60 tisíc zákazníků.
Dříve budova sloužila například jako nemocnice pro nemajetné, později jako rezidence pro významné osobnosti. V 18. století byly pozemky přeměněny na kasárna. V 90. letech Ministerstvo obrany budovy prodalo a následně se zahájila rekonstrukce, která obnovila historické budovy a přidala moderní nákupní centrum a kancelářský komplex. Pro veřejnost se Palladium znovu otevřelo v roce 2007.
Jsme rádi, že tuto trofejní budovu přinášíme do vlastnictví domácích investorů. Palladium se svou velikostí stává stabilizačním prvkem našeho fondu, díky kterému budeme moci dlouhodobě dosahovat výnosů 1,5 až 2 % nad výnosy ze státních dluhopisů, komentoval transakci Dušan Sýkora, předseda představenstva REICO IS EAM.
Nemovitostní fond Reico má nyní ve vlastnictví celkem 21 nemovitostí – 10 nemovitostí v České republice, 6 na Slovensku a 5 v Polsku – s aktuální tržní hodnotou téměř 55 mld. Kč.