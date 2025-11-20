Měšec.cz  »  Reico kupuje pražské Palladium. Jde o největší transakci s jednou nemovitostí v ČR

Reico kupuje pražské Palladium. Jde o největší transakci s jednou nemovitostí v ČR

Monika Veselíková
20. 11. 2025
přidejte názor

Sdílet

Palladium, obchodní centrum Autor: Shutterstock.com

Reico investiční společnost Erste Asset Management (REICO IS AEM) finanční skupiny Erste kupuje prostřednictvím svého nemovitostního fondu historickou budovu Palladia na Náměstí republiky v Praze. Jde o historicky největší transakci s jednou nemovitostí na českém trhu.

Reico kupuje Palladium od nemovitostního fondu německé investiční skupiny Union Investment, která budovu držela od roku 2015, kdy ji pořídila za 570 mil. EUR. Podle dřívějších informací Hospodářských novin nyní skupina za prodej Palladia požadovala 700 mil. EUR. O konečné částce celé transakce však společnost v dnes zveřejněné tiskové zprávě neinformovala.

Na akvizici spolupracovali poradci Wilsons, Cushman&Wakefield, Savills a ASB, financování zajistila čtveřice bank v čele s Erste Group Bank AG, která působila jako koordinátor a agent půjčky ve výši 400 mil. EUR. Dalšími financujícími bankami jsou Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank

Budova Palladia nabízí téměř 60 000 m2 a je kombinací obchodního centra a kancelářských prostor, součástí je také 866 parkovacích míst. Denně přivítá až 60 tisíc zákazníků.

Dříve budova sloužila například jako nemocnice pro nemajetné, později jako rezidence pro významné osobnosti. V 18. století byly pozemky přeměněny na kasárna. V 90. letech Ministerstvo obrany budovy prodalo a následně se zahájila rekonstrukce, která obnovila historické budovy a přidala moderní nákupní centrum a kancelářský komplex. Pro veřejnost se Palladium znovu otevřelo v roce 2007.

Jsme rádi, že tuto trofejní budovu přinášíme do vlastnictví domácích investorů. Palladium se svou velikostí stává stabilizačním prvkem našeho fondu, díky kterému budeme moci dlouhodobě dosahovat výnosů 1,5 až 2 % nad výnosy ze státních dluhopisů, komentoval transakci Dušan Sýkora, předseda představenstva REICO IS EAM.

Nemovitostní fond Reico má nyní ve vlastnictví celkem 21 nemovitostí – 10 nemovitostí v České republice, 6 na Slovensku a 5 v Polsku – s aktuální tržní hodnotou téměř 55 mld. Kč.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).