Investiční platforma Upvest nabízí nové příležitosti. Mezaninové úvěry nebo fond pro obchodní centrum Černý Most

Společnost Upvest patřící do skupiny Komerční banky oznámila několik nových investičních příležitostí. Investoři mohou participovat na mezaninových úvěrech pro developerské projekty Hagibor Kappa a Nad Krocínkou IV nebo vložit prostředky do nově založeného fondu CCM SICAV II, který cílí na navýšení podílu v pražském obchodním centru Černý Most.
Klienti Upvestu mohou nově investovat například do mezaninového úvěru ve výši 250 mil. Kč pro pražský projekt Hagibor Kappa, který patří do portfolia developerské skupiny Crestyl. Financovaná etapa zahrnuje 252 bytových jednotek, 1 ateliér, 255 garážových stání a 215 sklepů. V přízemí mají vzniknout i obchodní prostory. Projekt navazuje na již dokončené etapy Alfa, Beta, Gamma a Delta v lokalitě Hagibor na Praze 10.
V roli seniorního věřitele vystupuje Česká spořitelna – jejímu konstrukčnímu úvěru budou podřízeny všechny 3 vrstvy úvěrů Upvest. Čistý výnos pro investora určený metrikou IRR (vnitřní výnosové procento) se pohybuje v rozmezí 8,20 % – 8,60 % p.a. v závislosti na výši investice. Minimální výše investice je stanovena na 5000 Kč. Úvěr může být splacen nejpozději dne 31. 7. 2029.
Další investiční příležitost představuje mezaninový úvěr pro čtvrtou etapu rezidenčního projektu Nad Krocínkou na pražském Proseku, který realizuje skupina FINEP.
Financovaná fáze zahrnuje 3 bytové domy se 138 byty, 112 garážovými stáními a 34 sklepy. Aktuálně se projekt nachází ve fázi počáteční stavební realizace – stavba začala v létě 2024.
Zajímavostí je pilotní využití oversubscribe modelu fundraisingu, který umožní investici většímu počtu zájemců. Fundraising se otevře na částku, která trojnásobně převyšuje potřebný objem a po uzavření se investice jednotlivých investorů poměrně pokrátí.
Investiční cíl činí 70 mil. Kč, navýšený cíl fundraisingu je 210 mil. Kč, minimální participace je 15 000 Kč. Úvěr je splatný nejpozději do 31. 1. 2029, celkový smluvní úrok je 7,25 % p.a. a čistý výnos investora stanovený metrikou IRR (vnitřní výnosové procento) je 6,50 % p.a. I zde v roli seniorního věřitele vystupuje Česká spořitelna.
Krom participace na mezaninových úvěrech Upvest rovněž oznámil založení nového fondu CCM SICAV II ve spolupráci s investiční skupinou RSJ. Jeho cílem je navýšení podílu na pražském Centru Černý Most (nově Westfield Černý Most) až do 49 % na základě sjednaných kupních opcí.
Fond navazuje na první fázi projektu (CCM SICAV I), prostřednictvím které již konsorcium investorů Upvest a RSJ získalo 25% podíl v obchodním centru. Nový fond je přístupný kvalifikovaným investorům s minimálním kapitálem 1 mil. Kč a bude kombinovat institucionální i soukromý kapitál.
Distribuci fondu zajišťuje Komerční banka. V budoucnu plánují partneři založit ještě další dva fondy (CCM SICAV III a IV) pro využití zbývajících opcí.