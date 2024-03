Investiční aplikace od Raiffky nově nabízí sjednání DIPu a soutěž o hokejové VIP balíčky

Mobilní aplikaci Raiffeisen investice, kterou Raiffka spustila pro české klienty v květnu 2023, nově umožňuje kromě běžné investiční smlouvy (na akcie, ETF, podílové fondy a investiční certifikáty a od letoška i dluhopisy) sjednat také produkt spoření na stáří, tedy Dlouhodobý investiční produkt (tzv. DIP).





Jde o produkty definované legislativou od letošního roku, které umožňují spořit na důchod například i prostřednictvím investic s tím, že platby zasílané na DIP je možné – splní-li smlouva zákonné podmínky – odečítat od základu daně.





Během března také mohou uživatelé aplikace Raiffeisen investice soutěžit celkem o 20 hokejových VIP balíčků na Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v Česku.

Mobilní aplikace Raiffeisen investice umožňuje investovat do produktů Raiffeisenbank online a spravovat zde své investiční portfolio. Aplikace umožňuje investovat kromě pražské burzy i na všech hlavních evropských a amerických burzách nebo posílat vklady pravidelně do podílových fondů. Investovat je možné přímo z peněžních účtů v korunách, eurech či amerických dolarech.

Klienti Raiffeisenbank se do soutěže snadno přihlásí přes mobilní bankovnictví, a pokud v březnu zároveň zadají alespoň jeden nákupní investiční pokyn přes aplikaci Raiffeisen investice, který bude vypořádán nejpozději do 5. dubna 2024, mají možnost získat ,o něco větší hokejový zážitek´ v podobě VIP balíčku. Ten obsahuje 2 vstupenky na jeden ze zápasů Mistrovství světa v ledním hokeji a 2 vstupy do VIP sekce pro partnery turnaje v prostorách O2 universum, vysvětlila Markéta Křížková, marketingový expert Raiffeisenbank. Dodala také, že soutěžit mohou i ti, kteří se stanou klienty banky až v průběhu března.