Akcie technologických firem, jejichž byznys nějakým způsobem souvisí s AI, zažívají silné výprodeje. Dosud se přitom akcie podobných společností těšily zájmu investorů. Jak jsme však před víkendem upozornili, americké akcie mají za sebou nejhorší týden letošního roku. Například akcie Nvidie spadly o 14 %.
Podle analytika BHS Timura Barotova je na akciovém trhu bublina spojená s AI, která nyní končí. Mezi investory přitom ale ani dnes nepanuje shoda, zda je několikaletý investiční cyklus spojený s výstavbou datových center kvůli AI investiční bublinou nebo ne.
Tato otázka se ovšem dnes jeví důležitější než kdy jindy, uprostřed silného výprodeje akcií předních firem v AI ekosystému, jako jsou například: Nvidia (-39 % od svých maxim), Micron (-43 %), Samsung (-49 %), Taiwan Semiconductor (-28 %), Oracle (-55 %) a dalších souvisejících průmyslových a energetických společností, vyjmenoval Barotov s tím, že pokud jde skutečně o bublinu, dá se nyní mluvit o tom, že se vyfukuje a hodnota těchto firem může dál klesat. Pokud by o bublinu nešlo a výhledy na hospodaření byly realistické, dá se podle něj čekat návrat růstu a opětovné překonávání historických maxim.
Velké jazykové modely a AI aplikace zaznamenaly v posledních letech velkou popularitu a mnoho lidí je dnes denně využívá k práci i mimo ní.
Z logiky věci by tedy poskytovatelé a potažmo vývojáři těchto AI modelů měli být veleúspěšné společnosti, protože trhu poskytují to, po čem je obrovská poptávka. Ovšem popularita produktu automaticky neznamená úspěšný business, upozornil Barotov s tím, že vývoj a provoz předních AI modelů je ale přitom nyní ekonomicky nerentabilní kvůli vysoké ceně výstavby a údržby datových center. Cena potřebného hardwaru roste, stejně jako cena elektřiny. Uživatelé jazykových modelů přitom nejsou příliš ochotni platit vysoké ceny za užívání AI modelů a možnosti zdražovat omezuje i konkurence mezi poskytovateli daných modelů.
Tyto faktory ziskovosti zrovna nenahrávají.
Jediné, co to drží nad vodou je ochota investorů tyto ztráty hradit s vidinou budoucího zlepšení, které ale není vůbec jisté, upozorňuje analytik BHS s tím, že pokud investoři přestanou věřit v brzkou rentabilitu AI modelů, budou muset velké technologické firmy plánovanou výstavbu datových center zpomalit nebo dokonce zastavit, což negativně ovlivní i další napojené firmy, zejména výrobce hardwaru, kteří budou muset výrazně revidovat očekávané budoucí objednávky.
Spoustu z těchto hardwarových společností, které jsou dnes na výsluní, byly jen několik let zpátky typ společnosti, o kterou by investor ani nezavadil. Co se tedy dnes jeví levně ve skutečnosti až tak levné být nemusí, je to účetní klam. Účetních klamů je u AI společností mnoho, a to je něco, co běžný neprofesionální investor jen těžko spatřuje. Ale vše se časem projeví a ukáže, myslí si Barotov a poukazuje např. na ilegální a utajovaný prodej čipů Nvidia do Číny, nebo revaluaci akciových podílů Anthropic, jenž tvoří asi polovinu účetního zisku Google či Amazon.
Podle jeho názoru je na tomto trhu skutečně investiční bublina a vše stojí hlavně na důvěře investorů. Pokud se ale podle něj ukáže, že i když jde o revoluční technologii, nemusí jít za všech okolností o dobrou investici, iluze skončí a bublina splaskne.
V posledních měsících vidíme, že se to již možná začalo dít. Ale uvědomění není vždy rychlé a může trvat roky, jako tomu bylo v období internetové bubliny po roce 2000. AI stejně jako internet změní svět v horizontu dalších dekád. Nikdo dnes neumí přesně předpovědět, kdo dokáže tuto technologii nejlépe monetizovat a bude tedy z toho ekonomicky těžit. Něco mi ale říká, že hlavní vítěze nenajdeme v AI ekosystému ale v řadách „obyčejných“ komerčních byznysů, které dokážou AI efektivně zabudovat do svých produktů a trvale z toho těžit, odhaduje Barotov.
Pokud se někdo řídí heslem „v nejlepším přestat“, pak to jsou právě akciové trhy. Ty jsou proslulé tím, že hledí do budoucnosti a ceny stanovují na základě očekávaných zisků v následujících 12–18 měsících. Z pohledu investora je, hrubě řečeno, docela jedno v jakém stavu je podnik dnes, neboť investice je vždy o tom, co bude v budoucnu, upozorňuje závěrem a dodává, že podle něj v budoucnu vítězství demokratů ve volbách povede spíš ke zpomalení výstavby datových center, a tedy nižší poptávce po hardware.
Vyšší výnosy na dluhopisech, které zdražují peníze, podle něj zároveň snižují chuť investorů k riziku a spekulativním investicím. Ceny akcií AI společností v sobě navíc v současnosti nesou vysoká očekávání, a prostor pro další zhodnocení je u nich podle Barotova v mnoha případech už jen omezený.