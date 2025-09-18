Instantní překvapení za pár korun aneb v Praze se budou prodávat ztracené balíčky

V říjnu budou moci zájemci v Centru Černý Most (v přízemí) nakupovat ztracené zásilky s neznámým obsahem. Koncept pop-up prodeje ztracených balíčků přinese do metropole francouzský start-up King Colis, který akce v minulosti pořádat například v Paříži, Říme, Madridu, Vídni nebo Berlíně. Během akce start-up nabídne 10 tun ztracených balíčků, které se budou prodávat od 7. do 12. října vždy od 10 do 20 hodin.
Balíčky se prodávají podle váhy ve dvou kategoriích – standardní a prémiové. Standardní balíčky budou stát 50 Kč za 100 gramů, ty prémiové 75 Kč za 100 gramů. Zákazníci budou mít na výběr svých ztracených zásilek 10 minut. Během těch si mohou nabrat libovolný počet balíčků, které ale budou moci otevřít až po zaplacení.
Je to vždycky zábava a napětí – nikdy nevíte, co rozbalíte. Někdy se uvnitř skrývá skutečný poklad. Ve Francii jeden zákazník objevil zlatou cihličku, v Itálii zas někdo našel použitý Rolex. Jasně, hraje v tom roli i štěstí, ale jedno je jisté – ten zážitek stojí za to. Všem doporučuji přijít co nejdříve, protože množství balíčků je omezené, uvedl k chystané akci Killian Denis, spoluzakladatel a CEO King Colis s tím, že v balíčcích je možné najít například i nový mobil, kosmetiku, značkové oblečení nebo domácí spotřebiče.
Vstup na akci není zpoplatněn, ale děti do 18 let smí přijít jen v doprovodu dospělého. Na akci se dá koupit také fast pass, se kterým se zájemce vyhne frontám. Na webu start-upu zatím není akce v ČR uvedená, ale fast passy na akce v zahraničí stojí 15 eur.
Podle Killiana Denise se po celé Evropě každý rok ztratí miliony online objednávek – nejčastěji kvůli špatně uvedené adrese. Po vrácení peněz zákazníkům dříve byly tyto zásilky likvidovány. Od roku 2023 však start-up tyto ztracené balíčky vykupuje a prodává na svém webu nebo v pop-up prodejnách.