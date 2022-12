Insolvenční správkyně Sberbank vyjednala výjimku z amerických sankcí, prodej může pokračovat

Autor: Dalibor Z. Chvátal

V pondělí 12. prosince 2022 měla vypršet lhůta pro dosavadní výjimku ze sankcí uvalených na ruské banky, které udělila americká Office of Foreign Assets Control (OFAC), také vůči zkrachovalé Sberbank. Insolvenční správkyně Jiřina Lužová dosáhla další, v pořadí již třetí výjimky a OFAC tuto lhůtu prodloužila do 31. ledna 2023 s tím, že dalším prodloužením se ještě zabývá.





Proč bylo udělení výjimky důležité? Pokud by se nepodařilo dosáhnout prodloužení lhůty po 12. prosinci, přestal by fungovat operační systém, což by mělo za následek, že banka by už nebyla schopna užívat páteřní bankovní systém, tzv. „core banking system“. Přestala by být schopna identifikovat svoje úvěrové dlužníky a výši úvěrových pohledávek, aby je mohla prodat. Nemohla by už evidovat ani své věřitele a výši jejich pohledávek. Zjednodušeně řečeno, bankovní systém by zhasl a nebylo by možné dohledat naprosto žádná data.





Prodeji Sberbank už nyní nic nestojí v cestě. Zájem o úvěrové portfolio Sberbank projevila Česká spořitelna, která podepsala 7. listopadu 2022 smlouvu o smlouvě budoucí. Prodej již také schválili věřitelský výbor, Česká národní banka (ČNB) a také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V tuto chvíli už se čeká jen na souhlas insolvenčního soudu.

Po podpisu kupní smlouvy s Českou spořitelnou bude tato smlouva následně zveřejněna v insolvenčním rejstříku a začne běžet tříměsíční lhůta, ve které budou mít věřitelé Sberbank CZ možnost napadnout platnost této smlouvy.

Teprve poté může být transakce vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ kupujícím uhrazeny. Pokud bude kupní smlouva s Českou spořitelnou podepsána do konce roku, kupní cena nebude uhrazena dříve než v březnu 2023. Migrace klientů Sberbank CZ do portfolia České spořitelny bude zahájena až po úhradě kupní ceny, říká insolvenční správkyně Jiřina Lužová.

Pro klienty Sberbank, kteří mají v této bance své úvěry, se zatím ještě nic nemění. Až do ukončeného prodeje jsou povinni nadále splácet své úvěry tak, jako doposud.

Klientům, kteří přestali své úvěry splácet, hrozí do budoucna velký problém. Česká spořitelna chce totiž koupit pouze zdravé úvěrové portfolio, to znamená úvěry, které jsou splácené. Úvěry neplatičů tedy nabídne insolvenční správkyně někomu jinému, včetně nebankovním společnostem. Podle informací Jiřiny Lužové přestalo po pádu Sberbank splácet úvěry 17 % dlužníků (informace z června 2022). To je více než jedna šestina z celkového počtu. Je to velmi vysoké číslo, vezmeme-li v potaz, že podle zářijové statistiky ČNB je podíl všech nesplácených (nevýkonných) úvěrů pro domácnosti 1,3 % a pro firmy 3,3 %.