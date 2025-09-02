Insolvenční správkyně navrhla další výplatu věřitelům Sberbank. Zpět tak dostanou skoro vše

Výplata formou částečného rozvrhu znamená, že všichni věřitelé obdrží bez ohledu na umístěný ve věřitelských skupinách jen část své pohledávky. Jde vždy o stejné procento zjištěných pohledávek.
Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová požádala insolvenční soud o schválení další výplaty věřitelům. Opět by mělo jít o výplatu formou částečného rozvrhu.
Pokud soud její žádosti vyhoví, poběží následně patnáctidenní lhůta, během které budou moci věřitelé podat odvolání. Pokud nebude nikdo procesu bránit, měla by být zahájena výplata hned poté, co rozhodnutí insolvenčního soudu nabyde právní moci.
Věřitelé by tak mohli obdržet další část svých prostředků zpět ještě během letošního roku. Tentokrát by se vyplácely věřitelům další 4 % ze zjištěných pohledávek. Během první vlny výplat, která probíhala také formou částečného rozvrhu (od 18. 3. do 14. 6. 2024), obdrželi věřitelé 95 % svých zjištěných pohledávek. Celkové uspokojení všech věřitelů se zjištěnými pohledávkami bez by tak dosáhlo zhruba 99 % jejich zjištěných pohledávek.
Věřitelé, kteří si své finanční prostředky vyzvedávali v rámci minulé výplaty už v první polovině roku 2024 (prostřednictvím Komerční banky nebo u insolvenční správkyně), nebudou muset dělat nic dalšího proto, aby jim dorazila tato výplata pohledávek.
Další část jejich zjištěné pohledávky jim bude vyplacena na stejný účet, který již dříve nahlásili a na který obdrželi první výplatu, uvedla insolvenční správkyně Lužová s tím, že výplata proběhne na základě původně předložených dokumentů. Část věřitelů však bude požádána o potvrzení, že se nezměnilo číslo účtu, kam mají být peněžní prostředky poukázány. (Pokud by v mezidobí došlo ke změně údajů v předložených dokumentech nebo jste chtěli změnit číslo účtu pro zaslání výplaty, insolvenční správkyně jim to umožní. Instrukce k postupu jsou uvedené na webových stránkách Sberbank CZ, kde jsou i pokyny pro věřitele, kteří si své prostředky během prvního částečného rozvrhu nevyzvedli.)
Výplatu Lužová provede prostřednictvím Sberbank CZ na účty věřitelů (výplata bude výhradně bezhotovostní v CZK na české účty) dle technických možností do třiceti dnů od zahájení.
Detailní informace věřitelé najdou na webových stránkách Sberbank CZ.