Insolvenční soud povolil další výplaty pro klienty zkrachovalé Sberbank

Gabriela Hájková
Včera
Sberbank Autor: Jan Vaca
Uzavřená pobočka Sberbank v centru Prahy (6. 3. 2022)

Výplata formou částečného rozvrhu znamená, že všichni věřitelé obdrží bez ohledu na umístění ve věřitelských skupinách jen část své pohledávky. Jde vždy o stejné procento zjištěných pohledávek.

Městský soud v Praze schválil návrh insolvenční správkyně Jiřiny Lužové na provedení další výplaty věřitelů Sberbank formou částečného rozvrhu. 

Zahrnutí věřitelé dostanou další 4 % ze svých pohledávek. Celkem jim tedy bude vyplaceno už 99 % jejich prostředků, protože během první vlny výplat, která probíhala také formou částečného rozvrhu (od 18. 3. do 14. 6. 2024), obdrželi věřitelé 95 % svých zjištěných pohledávek.

Insolvenční správkyně má teď na provedení výplaty 60 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (15. ledna 2026). Pokud nenastanou žádné komplikace, převod finančních prostředků na účty věřitelů by měl začít už v tomto týdnu, a to na účty v korunách u českých bank, které byly použity během první vlny výplat. Peníze budou bývalým klientům banky odcházet postupně, protože vše závisí na kapacitách interních systémů Sberbank.

Mým cílem je v rámci tohoto rozvrhu vyplatit co nejvíce věřitelů a dodržet všechny nastavené kontrolní mechanismy. V tuto chvíli proto oslovuji všechny věřitele prostřednictvím datových schránek, e-mailů a SMS zpráv se základními informacemi k výplatě, uvedla Lužová s tím, že věřitelé, kteří už byli v minulosti vyplaceni a kteří k tomu nebudou výslovně vyzváni, nemusí pro další výplatu dělat nic, vše se odehraje automaticky. Věřitelé, kteří se během první výplaty o své prostředky nepřihlásili, musí požádat o výplatu podle instrukcí na webu Sberbank a následně doložit potřebné podklady, aby mohli být do výplaty zařazeni. Stejný postup platí i pro věřitele, kteří už sice vyplaceni byli, ale chtějí aktualizovat předložené dokumenty nebo změnit číslo účtu pro výplatu. 

Plné znění rozhodnutí soudu i seznam věřitelů zahrnutých do částečného rozvrhu najdete v insolvenčním rejstříku. Informace pro všechny věřitele jsou na webu Sberbank.

Ve Sberbank leží nevyzvednuté dvě miliardy. Na jejich výplatu zbývá poslední měsíc

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

