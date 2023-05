Inflace v dubnu opět poklesla, nyní je "jen" 12,7 %. Na jásot je však ještě brzy

Autor: Unsplash

Inflace v dubnu 2023 zpomalila o něco více, než se čekalo. Zatímco březnová inflace byla na 15 %, o měsíc později se snížila na 12,7 %. Česká národní banka původně očekávala dubnovou výši inflace 13,2 %.





Hlavní příčinou meziměsíčního poklesu cen a snížení meziroční inflace nad očekávání jsou klesající ceny potravin. Ty se meziměsíčně snížily o 1,6 %, což je první pokles od října roku 2021. To vzhledem k vysoké váze této položky ve spotřebním koši znamenalo pokles meziměsíční inflace o 0,25 procentního bodu.





Přitom tradiční sezónní pokles potravin v dubnu bývá podstatně mírnější kolem –0,4 %. Meziroční dynamika pak poklesla i vzhledem k vysoké srovnávací základně o to výrazněji, a to z březnových 24 % na 17,5 %, to znamená, že samotné potraviny ukously v dubnu oproti březnu z meziroční inflace jeden procentní bod, říká hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler. Dodává však, že položka potravin je však často velmi rozkolísaná a jeden meziměsíční pokles je tak potřeba brát s rezervou.

Globální ceny potravin však v posledních měsících meziročně klesají o 20 %, ačkoli stále zůstávají o zhruba třetinu vyšší než před začátkem růstu cen v roce 2021/22. I přes dnešní mírné protiinflační překvapení nadále předpokládáme, že celoroční inflace se bude letos pohybovat kolem 11 %, uzavírá Seidler.

Pokles cen také hlásí další odvětví: rekreace a kultura (-1,2 %), alkoholické nápoje a tabák (-0,9 %) a také doprava (-0,2 %). Ceny naopak nejsvižněji rostly v oddílech odívání a obuvi (1,1 %), bytového vybavení (1,1 %) a zdraví (1,0 %).

Aktuální překvapení směrem dolů doporučujeme nepřeceňovat. I nadále platí, že jednociferné meziroční inflace bychom se měli dočkat v průběhu léta, pravděpodobným měsícem se nyní jeví červenec. V závěru roku by se pak inflace mohla nacházet poblíž 8 % a za celý letošní rok v průměru dosáhnout necelých 11 %, říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Inflace by zřejmě mohla klesat ještě rychleji, protože nákladové podmínky se v České republice zlepšují.

Pozitivně se vyvíjí cena zemního plynu v Evropě (je dokonce o cca 63 % levnější než loni), prudce poklesly námořní tarify a příznivý obrat signalizují i některé ceny výrobců. Když k tomu připočteme tlak slabé poptávky, kterou každý měsíc potvrzují čísla z maloobchodu, cesta k nižší inflaci je vydlážděná. Jde jen o to, jak rychle po ní prodejci půjdou, uvádí hlavní ekonom banky CREDITAS Petr Dufek.

Podle odhadů ekonomů už Česká národní banka úrokové sazby dále nezvýší, ale zároveň a spíše z opatrnosti pozdrží jejich pokles. Základní repo sazba by tak mohla v závěru roku činit 6,50 %.

Česká koruna na zveřejněná data reagovala oslabením o čtyři haléře na hodnotu EUR/CZK 23,49, což pravděpodobně odráží pokles tržních sázek na možný růst českých úrokových sazeb.