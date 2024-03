Inflace už je na dvou procentech. Hlavně díky cenám potravin. Co to udělá s úvěry a vklady?

Autor: Shutterstock

Ačkoli se ceny stále zvyšují, tempo tohoto růstu zpomaluje. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,3 %, zejména kvůli vyšším cenám v oblasti dopravy a rekreace a kultury. Meziročně pak vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 2 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v lednu. To ovlivnil pokles cen potravin a pomalejší růst cen alkoholu a tabáku. Meziroční inflace se tak dostala na 2% inflační cíl centrální banky. Informace vyplývají z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).





Na vývoj spotřebitelských cen měly v únoru výrazný vliv ceny pohonných hmot. Ty se po několikaměsíčním poklesu vrátily k růstu. Nafta se v únoru na čerpacích stanicích v průměru prodávala za zhruba 38,10 Kč/l a benzín Natural 95 za téměř 37,80 Kč/l, informovala Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.





Návrat k cíli ČNB zajistily především levnější potraviny, které meziročně zlevnily už o téměř 5 %. I únorové výsledky inflace potvrzují, že inflační vlna je na ústupu. Rozhodně ale plošně neplatí, že je inflace úplně passé, upozornil Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, podle kterého to potvrzuje stále rychlý růst cen služeb, který přesahuje hranici 5 %, nebo třeba pokračující růst cen v oblasti stravování a ubytování. Tam například ceny stále rostou o necelý 9 %. Vypadá to tedy tak, že se inflace přestěhovala ze zboží do služeb, myslí si ekonom.

Více si podle Dufka stále připlácíme za bydlení, i když ceny plynu už mírně klesají. Velkou nadějí je pro domácnosti pokračující zlevňování silové elektřiny a plynu na burzách, které by se s odstupem času mělo projevit i ve fakturách. Viditelnějšího efektu zlevňování energií se však dočkáme až na přelomu roku, odhaduje.

Trend zpomalování růstu cen se podle očekávání protáhl do února, kdy se meziroční inflace snížila na dvouprocentní cíl ČNB. Takto nízkou hodnotu inflace jsme naposledy viděli před více než pěti lety, konkrétně na konci roku 2018. Cenová kolísavost v některých klíčových položkách, pozorovaná v předchozích měsících, se v únoru podstatně zmenšila. Ve většině hlavních cenových oddílů pokračovala mírná dezinflace, uvedl také Patrik Rožumberský, ekonom, UniCredit Bank, který akcentoval hlavně vliv cen potravin, které se už třetí měsíc v řadě nacházely v meziročním poklesu, jenž se v únoru dál prohloubil.

Přes citelné zpomalování inflace až k cíli ČNB inflační rizika v ekonomice přetrvávají. Mezi ně můžeme zařadit hlavně dopady nedávného oslabení koruny proti euru a dolaru, opětovného růstu cen ropy a cen mezinárodní kontejnerové přepravy či setrvačnost cen služeb. Domníváme se proto, že se s únorovou inflací dezinflační trend v české ekonomice završil. V březnu a dalších měsících roku by se inflace měla pohybovat nad únorovou hodnotou a v závěru roku opět překročit 3 %, odhaduje.

Podobný výsledek očekává i další ekonom. Jak celková, tak i jádrová inflace do konce roku pravděpodobně setrvají v tolerančním pásmu centrální banky. V rozmezí dvou až tří procent se podle nás bude v obou případech pohybovat i celoroční výsledek. ČNB by tak měla pokračovat se snižováním úrokových sazeb. Pro březnové zasedání stále vidíme šanci na snížení úrokových sazeb o 75 bb, neboť jejich současná úroveň je s ohledem na rychlý ústup inflace a nadále slabou ekonomiku příliš vysoká, upozornil Martin Gürtler z Komerční banky, podle kterého jsou ale rizika významně vychýlena ve prospěch dalšího snížení o 50 bb. Navzdory rychlému poklesu inflace byla komunikace bankovní rady dosud stále velmi opatrná, a to hlavně kvůli obavám o vývoj jádrové inflace, dodal ekonom.

Na důsledky se pak ve svém komentáři zaměřil Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin – Finanční trhy: Je jasné, že ČNB půjde se sazbami dál dolů. Spotřebitelské úvěry pro domácnosti, provozní úvěry pro firmy a hypotéky zlevní. Vkladové produkty jako termínované vklady naopak budou ztrácet na atraktivitě, jelikož se s nižšími sazbami budou stávat méně výhodnými . Centrální banka podle něj může na svém dalším zasedání jít se sazbou dolů razantněji o půl bodu, tedy na 5,75 % a nastavený trend možná udrží i v dalších měsících. Měnové podmínky se tedy díky nižší inflaci budou pravděpodobně dál uvolňovat.