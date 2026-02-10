Měšec.cz  »  Individuální dovozy ojetin rostou. Přibývá aut s nejasným původem

Individuální dovozy ojetin rostou. Přibývá aut s nejasným původem

Monika Veselíková
Včera
newsimg-new-autobazary-01.jpg Autor: Shutterstock

Dovoz ojetých aut do Česka loni znovu vzrostl a v nabídce přibývá vozů starších 10 i 15 let. Sdružení SOVA varuje před anonymními prodeji přes inzertní portály a radí trvat na VIN.

Za celý rok 2025 bylo v tuzemsku registrováno 148 312 individuálně dovezených ojetin, což je meziročně o 5,6 % více. Letos v lednu sice dovozy meziročně mírně klesly o 2,4 % na 10 617 aut, podle sdružení na ochranu vlastníků automobilů SOVA to ale samo o sobě neznamená zlepšení situace na trhu. 

Problémem je podle sdružení především stáří a kvalita dovážených vozů. V lednu podíl dovezených aut starších 10 let vzrostl o další 1,5 procentního bodu na 50,6 % všech dovozů. Ojetiny starší 15 let tvořily 24,7 % nabídky. 

Sdružení upozorňuje, že právě individuální dovozy patří k nejstarší a zároveň nejrizikovější části trhu. Zároveň varuje před anonymními prodeji přes velké inzertní portály, kde se neprověřuje prodejce ani původ vozidla. Rizika podle organizace představují zejména podvodné zásahy, jako je stočený tachometr, zatajované vady nebo nepřiznaná historie vozu.

Na nejasný původ části nabídky upozorňují také data společnosti Cebia. Podíl prodávaných ojetých aut se zahraničním původem je 46,51 %. U 21 % aut je navíc uveden falešný původ. Nejčastěji se účelově uvádí Německo. Auta se někdy zaregistrují v Německu jen na několik dní, aby získala německé razítko, přestože ve skutečnosti pocházejí z jižní, východní či jihovýchodní Evropy. U těchto vozů se pak častěji objevují stočené tachometry i zatajené havárie, říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Odborníci proto v této souvislosti doporučují trvat na sdělení VIN kódu a historii vozu si před koupí prověřit v dostupných databázích. Pokud prodejce VIN odmítá poskytnout, může jít o varovný signál.

